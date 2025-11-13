Magistrados resuelven “sin lugar” la recusación planteada por María Fernanda Bonilla y Luis Marroquín

Justicia

Magistrados resuelven “sin lugar” la recusación planteada por María Fernanda Bonilla y Luis Marroquín

La jueza Carol Yesenia Berganza continuará conociendo el caso por la muerte de Melisa Palacios.

la Redacción

|

time-clock

María Fernanda Bonilla en audiencia en la que magistrados declararon sin lugar recusación contra jueza que tiene a su cargo el caso de Melisa Palacios. (Foto Prensa Libre)

Los magistrados de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Mayor Riesgo, en audiencia celebrada este jueves 13 de noviembre, declararon sin lugar la recusación planteada contra la jueza Carol Yesenia Berganza.

Según los magistrados, no se logró establecer enemistad con la juzgadora, por lo que se confirmó su permanencia en el proceso que se sigue contra María Fernanda Bonilla y Luis Marroquín, señalados por la muerte de Melisa Palacios.

En su argumentación, los togados indicaron que, por unanimidad, no se demostró la causa de recusación invocada por los señalados.

Esto representa un revés judicial para Bonilla y Marroquín, quienes ya han planteado otras recusaciones contra la jueza, quien resolvió que ambos enfrentarán juicio por el crimen contra Palacios.

Fernanda Bonilla se abstuvo de declarar tras la resolución de los magistrados.

El 28 de octubre, los abogados defensores de Bonilla y Marroquín denunciaron ante el Ministerio Público a la juzgadora que conoce el proceso penal. Sin embargo, con la resolución de este jueves, Berganza continuará al frente del caso.

La jueza Carol Berganza asumió el caso en septiembre del 2025, luego de una prolongada gestión impulsada por la familia de Melisa Palacios, la Fiscalía contra el Delito de Femicidio y el Instituto de la Víctima, que logró trasladar el expediente a un juzgado en la Ciudad de Guatemala.

Esto ocurrió después de que el proceso pasara por tres juzgados departamentales donde, según los registros, se omitieron pruebas clave, se modificó la tipificación del delito de asesinato a homicidio en estado de emoción violenta y se denunciaron posibles favoritismos hacia Bonilla.

ESCRITO POR:

la Redacción

la Redacción

ARCHIVADO EN:

Caso Melisa Palacios Fernanda Bonilla María Fernanda Bonilla Melisa Palacios Muerte de Melisa Palacios 
