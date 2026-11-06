Más de Q24 mil, droga y municiones: lo que encontró la PNC durante un allanamiento en Colomba

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Más de Q24 mil, droga y municiones: lo que encontró la PNC durante un allanamiento en Colomba

La Policía Nacional Civil capturó a un hombre en Colomba, Quetzaltenango, y le decomisó dinero e ilícitos.

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DECOMISAN DINERO EN COLOMBA

Autoridades decomisaron más de Q23 mil en cateo en Colomba, Quetzaltenango. (Foto Prensa Libre: PNC)

Investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC), en coordinación con fiscales del Ministerio Público, efectuaron un allanamiento en Quetzaltenango, donde se reportó la captura de una persona y el decomiso de droga y dinero.

Según la PNC, el jueves 5 de noviembre se efectuó un allanamiento en la comunidad agraria Las Mercedes, Colomba, Quetzaltenango, donde fue capturado Marín “N”, de 33 años.

Durante la diligencia, los agentes localizaron seis "colmillos" con cocaína, cuatro envoltorios con crack y un recipiente con metanfetamina.

Las autoridades también incautaron Q24 mil 560, dinero que se presume producto de la venta de drogas.

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Además, decomisaron un revólver con su respectiva documentación y 20 municiones, indicios que serán analizados para fortalecer las investigaciones.

Otras capturas

En otros casos, la PNC indicó que en Las Cruces, Petén, policías capturaron a Edgar “N”, de 35 años, señalado de portación ilegal de armas hechizas o de fabricación artesanal y disparo de arma de fuego.

En Pavón, Fraijanes, la PNC reportó la detención de Kimberly “N”, de 30 años, por extorsión.

Para leer más: Botín de extorsionistas: PNC decomisa Q548 mil 300 durante allanamiento en El Granizo 2

En Santa Cruz del Quiché, agentes aprehendieron a Juan “N”, de 25 años, por violencia contra la mujer en su manifestación física en el ámbito privado.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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