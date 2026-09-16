Mauro Ismael Morales Martínez acepta ser extraditado a Estados Unidos, señalado por tráfico de drogas

Justicia

Mauro Ismael Morales Martínez acepta ser extraditado a Estados Unidos, señalado por tráfico de drogas

Mauro Ismael Morales, alias “Melito”, es señalado por las autoridades de haber participado en la coordinación del transporte de cargamentos de cocaína.

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Ismael Morales Martínez alias “Melito” acepta ser extraditado hacia los Estado Unidos

Mauro Ismael Morales Martínez, alias “Melito”, participa en la audiencia en la que acepta ser extraditado a Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: Javier González)

Ante el Tribunal Tercero de Sentencia Penal, Mauro Ismael Morales Martínez, alias "Melito", aceptó este miércoles 16 de septiembre ser extraditado a Estados Unidos.

Las autoridades aprehendieron al sospechoso el 27 de agosto en el parqueo de un supermercado, en el kilómetro 122 de la carretera al Atlántico, en Teculután, Zacapa, según información del Ministerio Público (MP).

Durante la audiencia se mencionó la investigación contra una organización dedicada al tráfico de drogas con base en Guatemala.

Según la investigación, desde el 2012 hasta al menos el 2023, el señalado habría operado como uno de los principales “lugartenientes” al servicio de traficantes de droga guatemaltecos.

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Morales Martínez habría participado en la coordinación del transporte terrestre de cargamentos de cocaína que llegaban a Guatemala procedentes de Venezuela y Colombia, según la investigación.

De acuerdo con las autoridades y testigos cooperantes, el requerido por Estados Unidos coordinaba personalmente o por medio de terceros la recepción y el transporte de cargamentos de entre 450 y dos mil kilogramos de droga.

Para leer más: Guatemala extradita a Estados Unidos a “Piolín” y “Flaco”, requeridos por delitos de narcotráfico

La investigación señala que los cargamentos llegaban por vía aérea a pistas clandestinas en Guatemala y que, según las autoridades, la cocaína tenía como destino final Estados Unidos.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Elmer Vargas

Periodista de Guatevisión asignado a temas de Seguridad y Justicia, con experiencia de cinco años en fotografía y en coberturas periodísticas.

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