Mauro Ismael Morales Martínez acepta ser extraditado a Estados Unidos, señalado por tráfico de drogas

Ante el Tribunal Tercero de Sentencia Penal, Mauro Ismael Morales Martínez, alias "Melito", aceptó este miércoles 16 de septiembre ser extraditado a Estados Unidos.

Las autoridades aprehendieron al sospechoso el 27 de agosto en el parqueo de un supermercado, en el kilómetro 122 de la carretera al Atlántico, en Teculután, Zacapa, según información del Ministerio Público (MP).

Durante la audiencia se mencionó la investigación contra una organización dedicada al tráfico de drogas con base en Guatemala.

Según la investigación, desde el 2012 hasta al menos el 2023, el señalado habría operado como uno de los principales “lugartenientes” al servicio de traficantes de droga guatemaltecos.

Morales Martínez habría participado en la coordinación del transporte terrestre de cargamentos de cocaína que llegaban a Guatemala procedentes de Venezuela y Colombia, según la investigación.

De acuerdo con las autoridades y testigos cooperantes, el requerido por Estados Unidos coordinaba personalmente o por medio de terceros la recepción y el transporte de cargamentos de entre 450 y dos mil kilogramos de droga.

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La investigación señala que los cargamentos llegaban por vía aérea a pistas clandestinas en Guatemala y que, según las autoridades, la cocaína tenía como destino final Estados Unidos.

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