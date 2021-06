Mecanismo para la búsqueda de mujeres no tiene financiamiento

Los padres de las desaparecidas María Isabel Veliz Franco y Claudina Isabel Velásquez Paiz llegaron al lanzamiento de la alerta Isabel-Claudina, la cual busca encontrar de manera inmediata a mujeres desaparecidas. (Foto Prensa Libre: Estuardo Paredes)

Desde el 2016 se aprobó la Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas, que crea un mecanismo para hacer más eficiente la búsqueda y localización de mujeres y la protección de sus derechos, sin embargo, cinco años después aún no se cuenta con los fondos para que funcione y la ley ya necesita cambios.

Las autoridades afinan el plan operativo para acelerar la búsqueda de mujeres desaparecidas, el cual busca que se conforme con tareas de localización y resguardo de la mujer desaparecida, y se efectúe con apoyo de un equipo local de búsqueda.

El plan será implementado entre agosto y octubre en dos municipios del país, según explica Lucrecia Vásquez, secretaria de la Mujer del Ministerio Público (MP).

La Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas regula el funcionamiento e integración del mecanismo, así como su plan operativo que ponen en marcha instituciones como la Policía Nacional Civil (IPNC), Ministerio Público, entre otras.

Además, establece la creación de la estructura de la Coordinadora Nacional de Búsqueda, la cual está conformada por la Asamblea, que aglutina nueve instituciones y tres organizaciones no gubernamentales que trabajan en beneficio de los derechos de la mujer, la junta directiva, la secretaria ejecutiva, y grupos de equipos locales de búsqueda.

Hasta ahora el mayor problema que enfrentan para echar a andar el mecanismo para la búsqueda de mujeres es que no cuentan con un espacio presupuestario, el cual se espera desde el 2018 que el Ministerio de Finanzas lo asigné.

“Resulta que ha sido un poco complejo, porque la asamblea o el mecanismo que integra la Ley de Mujeres Desaparecidas no es un ente totalmente independiente, sino que depende de recursos financieros que tienen que asignarle al MP y este bajo su estructura hacerse cargo de que siga funcionando la Secretaría Ejecutiva”, explica Vásquez.

La secretaria de la Mujer indica que Finanzas tiene que darle los recursos que se establece en el artículo 21 de la Ley, el cual estipula que a partir de la aprobación de dicha norma –en el 2016– la cartera debe dar crear una partida presupuestaria para el funcionamiento de la coordinadora y el mecanismo, los cuales serán manejados por el MP bajo la fiscalización de la coordinadora.

El Ministerio de Gobernación también integra la mesa en donde se han discutido estos avances, pero Pablo Castillo, vocero de la cartera, dice que necesitan “unos días” para consensuar con las demás instituciones y dar el resumen de los avances que han tenido.

Reformas necesarias

Para la diputada Andrea Villagrán las reformas a la Ley de las Mujeres Desaparecidas son necesarias, porque cuando se aprobó esta norma aún no existían instituciones que velarán por los derechos de las mujeres, como el Instituto de la Víctima, pero también hay un vacío sobre cómo pasan las niñas con alerta Alba-Keneth a personas mayores de edad desaparecidas y se debe activar la alerta Isabel–Claudina.

Estos temas, según Villagrán, no son importantes para el pleno de congresistas, debido a que no se han conocido las reformas necesarias a la ley.

La congresista añade que no se han podido ejecutar los recursos para que este mecanismo funcione por cuestiones administrativas y señala que es el MP quien debe aprobar un reglamento y leva cinco años sin hacerlo. “Al no contar con ese reglamento no pueden hacer la transferencia presupuestaria por parte de Finanzas”, explica Villagrán.

Vásquez explica que están a punto de concluir con el dictamen del reglamento, pero aún están haciendo “pequeños ajustes”. Aún está pendiente de que las instituciones que integran el mecanismo lo conozcan, lo aprueben y se entregue al Ministerio de Gobernación como último paso para su aprobación.

“Tenemos una ley bastante progresista, pero no tiene el suficiente respaldo para ejecutarse, por ejemplo, los equipos de nivel local necesitan asignación presupuestaria, pero no se ha podido llevar porque hay mucha falta de voluntad política por parte de las instituciones que entre ellos se echan la responsabilidad. El Ministerio Público dice que no le correspondería ejecutar esos recursos, pero la ley lo establece”, reconoce la secretaria de la Mujer.

Desde esa situación, Villagrán propone que hay que hacer reformas a la ley para asignar una unidad ejecutora para asignar presupuesto.

Faltan fondos

En opinión de Paula Barrios, coordinadora de Mujeres Transformando al Mundo (MTM), es importante que se ponga atención a la violencia contra la mujer, pero apela a que los mecanismos que se buscan implementar se mantengan y se fortalezcan para que no sean acciones aisladas o buenas voluntades de algunos funcionarios.

Agrega que para atender la violencia criminal se necesita un estudio del fenómeno criminal y así generar estrategias acordes a esta problemática. Además, explica que se debe tener una visión más nacional y que el mecanismo no se adecúe solo a la capital.

“Puedo suponer que esto responde al incremento del 100 por ciento, un incremento que preocupa muchísimo, las desapariciones de niños, niñas, adolescentes y mujeres adultas en lo que va de este año. Se incrementó de sobremanera esta problemática”, indicó Barrios.

Mientras que Claudia Hernández, directora de la Fundación Sobrevivientes, explica que después de varios años de aprobada la ley no se ha implementado al 100 por ciento y ya necesita cambios.

La organización, junto a algunos diputados, presentaron las reformas a la norma, porque a raíz de un caso especifico identificaron que no se activaron los comités de búsqueda local que están establecidos.

“Si bien es cierto no se logró el apoyo para la aprobación de esta reforma, el Ministerio Público sí tomó algunos elementos, pero el problema ha sido también la carencia de recursos”, advirtió.

Hernández coincide con la organización MTM en que la asignación de recursos también se debe reforzar en la provincia para hacer la búsqueda de las mujeres desaparecidas un mecanismo nacional.