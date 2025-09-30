Mexicano con orden de captura por homicidio es detenido en Huehuetenango y entregado a su país en la frontera de La Mesilla

Agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) entregaron este martes 30 de septiembre a las autoridades mexicanas a un hombre con orden de captura vigente por homicidio calificado, durante un operativo de control fronterizo en La Mesilla, Huehuetenango.

El detenido fue identificado como Roger “R”, alias “El Peque”, de 39 años, de nacionalidad mexicana, quien es requerido por un juzgado de su país por el delito de homicidio calificado, según confirmaron autoridades mexicanas. La orden de captura fue emitida el 18 de enero del 2021.

De acuerdo con el informe policial, “El Peque”, fue localizado en la aldea Camoja, municipio de La Democracia, durante una patrulla de vigilancia realizada en horas de la madrugada como parte del Plan 06 “Operación Control Fronterizo”.

El sujeto manifestó no contar con documentación migratoria que acreditara su estadía legal en Guatemala.

La Policía Nacional Civil (PNC) estableció coordinación con las autoridades mexicanas, quienes confirmaron la vigencia de la orden judicial. Tras los procedimientos correspondientes, el individuo fue remitido en la zona fronteriza para su traslado a territorio mexicano, donde enfrentará cargos ante la justicia.

Las autoridades guatemaltecas informaron que las acciones de vigilancia y cooperación en la zona limítrofe con México continuarán como parte de los esfuerzos para combatir el crimen transnacional.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

