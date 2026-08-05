Mingob atribuye rezago de casi 800 allanamientos a falta de coordinación con el MP de María Consuelo Porras

La Policía Nacional Civil (PNC) tuvo un rezago de aproximadamente 800 solicitudes de allanamiento que no habían sido ejecutadas debido a la escasa coordinación con el Ministerio Público (MP), que dirigía María Consuelo Porras, aseguró el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda.

"Algo muy importante que creo que ha quedado un poco en el tintero. Tenemos una presa de solicitudes de allanamiento acumuladas y de solicitudes de orden de aprehensión que no se habían ejecutado anteriormente porque, lamentablemente, teníamos poca comunicación con el Ministerio Público", añadió en declaraciones que dio en una citación en el Congreso.

A criterio del funcionario, ese atraso incidió en la capacidad de respuesta frente al incremento de la violencia en el país.

Villeda explicó que la estrategia de seguridad debe adaptarse a la dinámica de la criminalidad y sostuvo que la falta de ejecución de esas diligencias afectó el trabajo operativo de la Policía.

"Lo que pasa es que la violencia y la delincuencia en general no son estáticas. La delincuencia fluctúa, es variable y nosotros tenemos que ir ajustándonos a los fenómenos criminales que se van desarrollando", expresó.

Villeda no precisó cuándo se acumuló el rezago ni contra qué estructuras criminales se frenaron los operativos.

Mingob reconoce problemas estructurales en la PNC

Villeda reconoció que la PNC enfrenta problemas estructurales que afectan su funcionamiento.

"Comisarías en muy mal estado, condiciones en las que los agentes prestan sus servicios deplorables. Nosotros, en este período de dos años, hemos remozado aproximadamente 60 comisarías. Estamos por inaugurar cuatro más en estos tres meses que faltan", indicó el funcionario.

Villeda advirtió sobre el deterioro de la flota policial y afirmó que la institución está por enfrentar una crisis de movilidad.

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"Estamos a punto, yo lo había dicho anteriormente, de entrar en una crisis de movilidad. Si bien durante ciertos años se ha comprado un cierto número de patrullas, muy bajo por cierto, nunca ha habido una compra masiva y significativa de autopatrullas, casi desde el 2019", comentó.

Agregó que ya se adjudicó el concurso para adquirir el primer lote de mil nuevas patrullas.

El director general de la PNC, David Custodio Boteo, informó que actualmente la institución tiene 4 mil 855 patrullas en circulación y 5 mil 021 fuera de servicio.

El intento de compra de motocicletas

Villeda explicó que buscaban comprar un lote de motocicletas, pero el proceso fue anulado por irregularidades.

"El año pasado se subió un evento para adquirir mil motocicletas que al final se cayó porque contenía ciertos vicios. Yo personalmente ordené que se anulara ese evento porque encontramos algunos vicios ahí, de forma y de fondo", señaló.