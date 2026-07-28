Sin carrera penitenciaria: guardias del SP trabajan sin ascensos, especialización y con constantes rotaciones, según el CIEN

Guatemala

Sin carrera penitenciaria: guardias del SP trabajan sin ascensos, especialización y con constantes rotaciones, según el CIEN

Aunque la ley ordenó crear la carrera penitenciaria en 2007, los agentes siguen sin oportunidades de ascenso, especialización y mejores condiciones laborales, según el CIEN

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Los Bomberos Voluntarios informaron que se reportó una alteración del orden en el Centro Preventivo para Mujeres Santa Teresa, en la zona 18. Los Bomberos Municipales confirman que durante el incidente se reportó mujeres con síntomas de intoxicación por gases lacrimógenos. Las privadas de libertad piden al SP que cambien a la directora del centro carcelario. foto Byron Rivera 13/05/2026

Los Bomberos Voluntarios informaron que se reportó una alteración del orden en el Centro Preventivo para Mujeres Santa Teresa, en la zona 18.Los agentes del Sistema Penitenciario desempeñan sus funciones sin una carrera profesional y en condiciones laborales que el CIEN considera insuficientes para garantizar su desarrollo. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La falta de implementación de la carrera penitenciaria mantiene al Sistema Penitenciario (SP) con dificultades para profesionalizar a sus agentes, limita las oportunidades de ascenso y dificulta fortalecer la seguridad en las cárceles, expuso la investigadora Corinne Dedik durante la presentación del informe mensual del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).

Pese a que la Ley del Régimen Penitenciario ordenó la creación de la carrera penitenciaria en 2007, explicó Dedik, aún no se ha implementado, lo que repercute en la formación, la estabilidad y la motivación del personal.

Agregó que el SP cuenta con cerca de 4 mil agentes penitenciarios que trabajan en dos turnos de ocho días de servicio por ocho de descanso. En la práctica, unos 2 mil permanecen de turno de forma simultánea, aunque esa cantidad suele disminuir debido a vacaciones, incapacidades médicas y otros permisos.

Según Dedik, esa fuerza operativa debe custodiar a aproximadamente 23 mil reclusos, es decir, hay un agente por cada 15 personas privadas de libertad.

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Condiciones de trabajo para los guardias del SP

Dedik explicó que los agentes permanecen toda la semana dentro de los centros carcelarios y duermen en "cuadras".

Añadió que en los centros carcelarios del país existe escasez de espacio, colchones, literas y casilleros, además de problemas de humedad y pocas condiciones para preparar e ingerir alimentos.

Los agentes están contratados bajo el renglón 011 y perciben una remuneración de aproximadamente Q6 mil mensuales, según el CIEN.

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Formación irregular en el SP

Dedik indicó que el reclutamiento y la capacitación de nuevos agentes no siguen una planificación permanente.

Según datos del CIEN, la formación de nuevos agentes ha sido irregular durante la última década. En 2017 se graduaron más de 500 agentes penitenciarios; sin embargo, entre el 2018 y el 2020 no egresó ninguna promoción. La capacitación se reanudó posteriormente, con alrededor de 260 graduados en 2023 y apenas 100, en el 2024. Para 2025 se registró nuevamente una promoción de casi 500 agentes.

A criterio de la investigadora, esto evidencia que la formación inicial depende de las prioridades de cada administración y de la disponibilidad presupuestaria.

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Explicó que actualmente los cursos de formación para los nuevos guardias del SP duran tres o seis meses, dependiendo de las necesidades institucionales, pero no existe capacitación continua ni programas periódicos de especialización.

Comentó que, al comparar la formación inicial de los agentes penitenciarios en América Latina, Guatemala, junto con El Salvador, registra los cursos más cortos, mientras que países como República Dominicana, Chile y Perú mantienen procesos de formación cercanos a un año.

Agregó que República Dominicana, Chile, Argentina y Colombia cuentan con carreras penitenciarias más consolidadas, donde los agentes deben cursar entre dos y tres años de estudios para acceder a determinados cargos especializados.

Sin ascensos ni incentivos en el SP

Dedik explicó que la carrera penitenciaria comprende las normas que regulan la vida profesional del personal, desde su ingreso hasta su retiro, e incluye la profesionalización, los ascensos y las remuneraciones.

Recordó que el artículo 40 de la Ley del Régimen Penitenciario establece que el personal debe estar sujeto a un manual de clasificación de puestos y salarios. Sin embargo, aseguró que ese manual aún no existe.

"Todos los agentes tienen el mismo grado y la misma remuneración y no pueden ascender. O sea, ellos entran en el nivel 1 y se quedan durante toda su vida profesional en este nivel 1 porque no hay oportunidad de ascender a un nivel superior", añadió.

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Explicó que la falta de esa carrera afecta la profesionalización, favorece la rotación constante del personal y provoca la pérdida del conocimiento adquirido en puestos especializados.

"Usualmente los agentes no son asignados especialmente por sus criterios, por sus capacidades técnicas, sino que son asignados por el jefe de seguridad y pueden ser rotados o asignados a otros puestos en cualquier momento. Entonces, si alguien ha desempeñado un puesto donde se requiere cierta especialidad o ciertos conocimientos específicos, al ser rotado se pierde ese conocimiento", indicó.

Añadió que la ausencia de ascensos y de incentivos reduce la motivación para desarrollar una carrera dentro de la institución.

Dedik agregó que la constante rotación obliga a muchos agentes a asumir responsabilidades para las que no fueron preparados.

Propuesta para crear la carrera

Dedik informó que actualmente una mesa interinstitucional integrada por el Ministerio de Gobernación, el Sistema Penitenciario y la Escuela de Estudios Penitenciarios trabaja en una propuesta para implementar la carrera penitenciaria.

Entre las acciones previstas figura la elaboración del manual de puestos y salarios, con la definición de funciones, jerarquías, remuneraciones y requisitos para ascensos.

También se trabaja en un régimen disciplinario interno y en el diseño de los programas de especialización y capacitación para el personal.

Ante el informe del Cien, el departamento de Comunicación Social del SP dijo que como parte del proceso de modernización y fortalecimiento institucional de la Dirección General del Sistema Penitenciario, durante febrero de 2026 se dio inicio a las acciones orientadas a la implementación de la Carrera Penitenciaria.

Añadió que es una primera etapa donde se desarrollaron reuniones de trabajo internas para la elaboración del "Manual de Clasificación de Puestos y Salarios", instrumento técnico indispensable para establecer una estructura organizacional basada en funciones, responsabilidades y perfiles.

En mayo de 2026, se conformó una mesa técnica interinstitucional integrada por representantes de la Dirección General del Sistema Penitenciario, el Ministerio de Gobernación y la Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC, para unificar criterios técnicos y administrativos que permitan desarrollar y agilizar el proceso conforme a la normativa vigente.

Aumentan los homicidios, bajan las extorsiones

El CIEN también advirtió un cambio en el comportamiento de los delitos durante junio. Aunque las denuncias por extorsión continuaron a la baja, los homicidios registraron un incremento respecto del mismo mes del año anterior.

David Casasola, investigador del CIEN, explicó que junio fue el primer mes de 2026 en el que se reportaron más homicidios que en el mismo período de 2025.

"Tenemos 10 homicidios más y esto empieza a mostrar esa necesidad de prestar atención, porque es un fenómeno que pudiera mantener ese ritmo", Añadió

Además, dijo que en el acumulado del año todavía se contabilizan 162 homicidios menos que en el primer semestre de 2025.

Casasola explicó que las denuncias por extorsión mostraron una reducción y la tasa pasó de 151.4 a 112.7 denuncias por cada 100 mil habitantes entre junio de 2025 y junio de 2026, lo que representa 961 denuncias menos.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, dijo el 27 de julio que, aunque durante este año se ha registrado una reducción en los homicidios, el repunte observado en algunos días de mayo y junio, obliga a replantear la estrategia de seguridad para tener más presencias en las áreas y horarios donde se concentra la violencia.


ESCRITO POR:

Rubén Lacán

Periodista con experiencia en televisión y especializado en temas políticos, comunitarios y sucesos.

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