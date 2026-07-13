Diputado cuestiona que el SP compre insumos para reos mientras los guardias carecen de botas y uniformes

La Dirección General del Sistema Penitenciario (SP) adjudicó durante el 2026 cinco compras de baja cuantía a Servicios y Productos para el Desarrollo, Sociedad Anónima, para abastecer a personas privadas de libertad con zuecos, jabón en polvo, desodorantes ambientales, pasta dental y cepillos de dientes.

Registros de Guatecompras muestran que la empresa obtuvo contratos para suministrar 498 pares de suecos por Q24 mil 900 destinados a los reos catalogados como de alta peligrosidad del Centro de Detención de Máxima Seguridad para Hombres Renovación I, en Escuintla. Además, el SP le compró a esa misma empresa 2 ml 380 bolsas de una libra de jabón en polvo por Q24 mil 395; mil desodorantes ambientales en aerosol de 400 mililitros por Q24 mil 900; pasta dental por Q24 mil 605 y cepillos de dientes por Q15 mil 600.

Las adjudicaciones fueron cuestionadas durante una citación con el diputado José Chic, quien señaló que, mientras el Sistema Penitenciario realizó compras para los privados de libertad, los agentes penitenciarios continúan sin recibir botas ni uniformes.

"Para usted es más fácil comprarles zapatos a los presos que comprarles botas a los guardias. Ese es el tema", cuestionó el legislador a las autoridades del SP.

Chic aseguró que los agentes del SP llevan más de 10 años sin recibir uniformes ni botas.

"Usted buscó un mecanismo para comprarles zapatos a los presos, que después ni los usan, porque ahí aparecen con los tenis de marca, pero no le puede comprar botas por tres años. Tres años de lo que yo tengo siendo diputado y fiscalizando esto. Los guardias llevan más de 10 años de no recibir uniformes y botas", expresó.

Compra de zapatos de una sola talla

El diputado cuestionó que los 498 pares de suecos adquiridos correspondieran a una sola talla.

"Dígame, ¿todos son del mismo número? ¿Todos calzan 41?", preguntó.

El subdirector del SP no respondió a las interrogantes y se limitó a decir que así fue la compra.

"Pues efectivamente así fue la compra, así fue facturado, con el número 41", respondió.

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Reclamos por otras adquisiciones

Además, Chic criticó otras adquisiciones por la institución, como la compra de jabón en polvo y desodorantes ambientales, al considerar que la prioridad debería ser mejorar las condiciones de trabajo del personal penitenciario.

"Usted quiere mandar hoy un desodorante ambiental cuando la prioridad son las camas, las colchonetas, los pisos, el agua. O sea, usted quiere que huela bonita la cuadra cuando no tiene ni cama, no tiene ni colchón, no tiene sábanas, no tienen uniformes, no tienen botas", comentó.

SP defiende compra de agua en camiones cisterna

Durante la misma citación, el diputado cuestionó la compra de agua mediante camiones cisterna para abastecer centros de detención con problemas de suministro.

Indicó que el SP pagó Q845 por cada pipa de agua y del 1 al 30 de junio la institución pagó Q376 mil 870 por 446 pipas.

"¿En qué centros tienen problemas de agua potable? ¿Y cómo están abasteciendo esos centros de privación de libertad que no tienen agua? A través de compras de pipas", cuestionó Chic.

El subdirector del SP defendió la contratación y aseguró que ese es el mecanismo utilizado para abastecer de agua a los centros carcelarios que carecen del servicio, sin detallar cuantos son.

"Es la forma como se distribuye el agua a estos centros, y es el precio que se está pagando", respondió.

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Respuesta del Sistema Penitenciario

Durante la citación, las autoridades del Sistema Penitenciario indicaron que las compras para personas privadas de libertad responden a necesidades de funcionamiento de los centros de detención, mientras que la adquisición de equipo para los agentes penitenciarios forma parte del plan anual de compras.

Kelvin René Aguilar Menéndez, viceministro Administrativo de Gobernación, explicó que el SP redujo de 30 a 27 los eventos de licitación previstos para el 2026 y aseguró que nueve ya registran avances. De estos, cinco corresponden a la contratación del servicio de alimentación para las cinco regiones del sistema, mientras que los demás incluyen la adquisición de equipo y servicios.

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Añadió que las compras de botas, uniformes, camas, colchones y otros insumos para los agentes penitenciarios aún se encuentran en la fase de elaboración de bases, dictámenes técnicos y jurídicos, pero aseguró que el objetivo es publicar los eventos antes de que concluya julio para que puedan adjudicarse este año.

Las autoridades SP dijeron que trabajan en un proceso de dignificación de los agentes penitenciarios, que incluye una propuesta de carrera penitenciaria, una nueva estructura salarial y la adquisición de uniformes y equipo, iniciativas que, según indicaron, se encuentran en trámite administrativo.