Director del SP señala que Renovación 1 dejó de ser un penal de máxima seguridad al ceder ante las peticiones de los reos

Jorge Guillermo López Dellachiessa, director del Sistema Penitenciario (SP), reconoció que el centro penitenciario Renovación 1 dejó de ser un centro de máxima seguridad debido a que se perdieron los controles internos al ceder a las peticiones de los reos catalogados como de alta peligrosidad.

“La razón de ser de Renovación 1 dejó de ser, esa es la verdad. ¿Qué es Renovación 1 ahorita? Es un centro más”, dijo López durante una citación con el diputado José Chic.

A criterio de López, esa regla se perdió con el exdirector del SP, Ludin Astolfo Godínez, quien permitió el ingreso de encomiendas para los reclusos.

“Se hizo un protocolo de seguridad específicamente para ese centro. Las anteriores administraciones dieron libertad de acción a los privados de libertad. No estaba permitido el ingreso de la encomienda en Renovación 1. Permitieron la encomienda. Y al permitirla, se perdió todo”, dijo el funcionario.

El Ministerio de Gobernación (Mingob) había informado en noviembre del 2024, cuando se inauguró ese penal, que no se permitirían privilegios para los reos, entre ellos, el ingreso de encomiendas, artículos personales o electrodomésticos.

El organismo Ejecutivo, a través del Mingob, impulsó el modelo Renovación, con el cual pretendían remodelar los penales del país para aumentar los controles de seguridad, quitar privilegios y evitar que siguieran ordenando crímenes dentro de esos centros. A criterio de López, nunca estuvo de acuerdo con ese modelo.

“Yo nunca estuve a favor de Renovación 1, 2 y 3. Creo que se lo dije. Yo ya no continué con el tema de Renovación. Lo que hicieron ahí fue reconstruir un centro, eso fue lo que hicieron”, añadió.

"Tal vez en su momento cumplió con las medidas de seguridad necesarias y se levantaron los protocolos de seguridad necesarios, y con el pasar de los meses la razón de ser de Renovación 1 dejó de ser”, dijo el director del SP.

Privilegios y electrodomésticos

En diciembre del 2025, tres semanas antes que los pandilleros del Barrio 18 se amotinaran en Renovación 1, López autorizó el ingreso de nueve congeladores, nueve estufas, ocho ventiladores, un microondas, una estufa y un refrigerador para los reclusos.

El Mingob afirmó que no era lujos para los reclusos, solo obedecían órdenes de jueces.

López reveló que los electrodomésticos que ingresaron en diciembre pasado fueron comprados por los mismos reclusos.

Agregó que durante requisas le decomisaron a Aldo Duppie Ochoa Mejía, alias Lobo, otros electrodomésticos que el SP no le había autorizado.

“Al Lobo le sacamos un aire acondicionado. Le sacamos una televisión. Luego tenía los ventiladores, la estufa y la refri. En dos ocasiones se le retiró. De último, en esta última intervención que tuvimos, nuevamente se volvió a sacar un aire acondicionado y otros ventiladores”, explicó López durante la citación.

“Los demás electrodomésticos que ellos ingresaron por su lado se les quitó en las dos o tres requisas que tuvimos después”.

Actualmente, la prisión de Renovación 1 se encuentra dañada en un 40% luego del motín del 18 de diciembre que protagonizaron los reclusos.