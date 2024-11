Mingob equipa con escáneres 18 cárceles para evitar el ingreso de objetos ilícitos

El Ministerio de Gobernación (Mingob), adjudicó Q11 millones 526 mil 677 para la compra de 20 escáneres de rayos x, los cuales serán distribuidos en 18 centros carcelarios para evitar que ingresen objetos ilícitos como teléfonos, armas y drogas, según lo que han indicado las autoridades del Sistema Penitenciario (SP).

Uno de los principales problemas que autoridades de gobierno han encontrado en las cárceles es el ingreso de teléfonos celulares para cometer extorsiones, por lo que estos equipos no invasivos, según las características del contrato, pueden detectar cualquier material.

El contrato de compra del equipo, mediante un concurso competitivo, se le adjudicó a la empresa Gold Eagle S.A. y esta es su primera adjudicación del año con el gobierno. En 2023 el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (Igss) le adjudicó Q45 mil por la adquisición de dos grabadores de video para las nuevas instalaciones de un consultorio en Palín, Escuintla.

En el 2022, el Instituto Nacional de Electrificación (Inde) le adjudicó tres contratos a la misma empresa por un total de Q1 millón 628 mil para la adquisición de cámaras de circuito cerrado y otros equipos de seguridad. También la contrató para que efectuara una consultoría sobre las medidas de seguridad en las instalaciones.

En la justificación para la compra de los escáneres se refiere que dentro de los cinco ejes de acción del Sistema Penitenciario está "velar por el bienestar del guardia penitenciario y proporcionar a los mismos los suministros necesarios para el desempeño funcional y cumplimiento de los objetivos institucionales".

"Se hace necesaria la adquisición de un sistema de seguridad con escáneres de rayos X para paquetes que son ingresados por personas o encomiendas a los centros penitenciarios, y de esta manera, disminuir el ingreso de ilícitos a los diferentes centros carcelarios del país", se cita en el portal electrónico.

Características

Los aparatos que el Ministerio de Gobernación adquirirá, según las especificaciones técnicas, deben tener la capacidad para detectar líquidos, drogas, granadas o explosivos, armas de fuego metálicas y no metálicas, municiones, hilos metálicos y plásticos o material inflamable. Estas también deben tener la capacidad de escanear el acero hasta una profundidad de 40 milímetros.

El contrato establece que la empresa proveedora de los aparatos proporcionará inducción al personal asignado para el uso correcto y configuración de los equipos instalados.

Inconformidades

En la inconformidad presentada por la empresa E.Corp, que ofrecía los equipos por Q11 millones 634 mil, se refiere que el equipo que ofertaron sobrepasa las características solicitadas en los términos de referencia publicados, y en ningún momento la Junta Calificadora solicitó la ampliación de información técnica o documental durante el proceso a los oferentes.

“La máquina Safeway Systems, ofertada por la empresa Golden Eagle, Sociedad Anónima, tiene una penetración de 36 milímetros, menor a lo solicitada en los términos de referencia o bases de licitación. En las bases solicitan 40 milímetros de penetración, situación que no es posible con el generador de 160 KVA solicitada en las mismas”, refieren.

Agregaron que, según el portal de Guatecompras, la empresa adjudicada —Golden Eagle— “no posee experiencia en la venta de equipos de rayos X, y tampoco cuenta con personal técnico capacitado y entrenado para darle el correcto y adecuado mantenimiento a los equipos ofertados. Ante el reclamo, el Mingob les respondió que el producto de E.Corp no cumplía las especificaciones técnicas para la compra.

La empresa Productiva Business Solutions S.A., que ofertó los equipos por Q25 millones, también planteó una inconformidad en la que solicita una explicación sobre los requisitos que no cumplieron. Ante este planteamiento, el Mingob respondió a la empresa que su oferta sobrepasaba el precio de lo estipulado para la compra de los equipos.

Controles

En una entrevista otorgada a Prensa Libre en septiembre último, el director del SP, Sergio Samuel Humberto Vela López, señaló que en administraciones anteriores se había comprado este tipo de tecnología, pero los mismos guardias de la institución los saboteaban, porque era un medio de control que impedía su colaboración con los reos para permitir el ingreso de objetos ilícitos.

En esa ocasión, el funcionario dijo que dentro de los planes para retomar el control de las cárceles se planificaba la adquisición de cámaras, para instalar un circuito cerrado de seguridad con reconocimiento facial, y un sistema de audio para observar y escuchar si los uniformados cumplen con el protocolo de control en el ingreso a las cárceles.

Añadió que también se creará un centro de monitoreo y se contratará con personal calificado para controlar los ingresos y salidas de las visitas de los centros de detención.

El exdirector del Sistema Penitenciario, Eddy Morales, ha indicado en declaraciones anteriores que cuando tomó el control del sistema penitenciario en el 2009, encontró dos máquinas que tenían la función “similar” a las de rayos X, pero no estaban instaladas, recordó que se colocó una en el Preventivo para Hombres de la zona 18 y se intentó instalar la otra en la cárcel de El Infiernito, en Escuintla. Sin embargo, su sistema era obsoleto y se decidió no utilizarla porque no cumpliría su función.

Según Morales, se capacitó a personal del Sistema Penitenciario para que no tuviera relación con el resto de los guardias, y así evitar que se inmiscuyeran en corrupción. Sin embargo, ese programa no continuó.

El 5 de noviembre último, el Mingob anunció la entrega del Centro de Detención de Máxima Seguridad para Hombres Renovación 1, en Escuintla, anteriormente llamada El Infiernito. La cárcel remodelada servirá para albergar a 160 reos de perfil peligroso, principalmente los que coordinaban las extorsiones.