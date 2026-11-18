El Ministerio de Gobernación (Mingob) vuelve a considerar la compra de cámaras corporales para los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), ante la posibilidad de recibir una donación del software para su funcionamiento, lo que permitiría reducir los costos del proyecto.

La nueva posibilidad surge después de varios cambios en los planes de las autoridades. El 19 de octubre del 2026, la PNC anunció la adquisición de estos dispositivos, pero tres días después descartó la compra y confirmó que preparaba un arrendamiento de 500 cámaras durante 18 meses, por Q20 millones. Ahora, el Mingob señala que todavía evalúa ambas modalidades y que la decisión podría depender de la donación del programa informático.

El proyecto tampoco es nuevo. Desde el 2024, las autoridades habían anunciado la incorporación de cámaras corporales para documentar los procedimientos policiales. Ese año, el Congreso aprobó la nueva Ley de la PNC, que contempla su implementación, y la institución anunció un plan piloto en el distrito central. Sin embargo, dos años después, el proyecto aún no se ha concretado.

Este miércoles 18 de noviembre, la viceministra de Tecnología de la Información y las Comunicaciones del Mingob, Karen Ortiz Solares, explicó que distintos sectores de la comunidad internacional han mostrado interés en apoyar a Guatemala, por lo que se analiza modificar la modalidad prevista para incorporar los dispositivos.

"Afortunadamente estamos teniendo apoyo de diferentes sectores de la comunidad internacional que están muy interesados en fortalecer a Guatemala y estamos previendo que se cambie la modalidad porque el software podría ser objeto de algún tipo de donación", indicó en el Congreso de la República.

La funcionaria dijo que aún no puede confirmar que se recibirá el programa informático.

"No quiero adelantar y decirles que sí, pero estamos evaluando porque eso nos reduciría un montón los costos", agregó.

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La donación del software podría cambiar la decisión

A criterio de la funcionaria, uno de los aspectos que todavía evalúa el Mingob es el costo de las licencias para utilizar el software, incluso cuando este sea adquirido.

"No, el software es importante saber que se pagan licencias. Entonces yo le puse, si lo compramos, pero igual vamos a tener que pagar una licencia de un año o migrar", explicó.

La viceministra señaló que las mesas de trabajo todavía no han definido si los equipos serán comprados o alquilados y que esperan resolverlo antes de que finalice noviembre.

"Se está haciendo un análisis en el que todavía no hemos llegado a la conclusión si las vamos a comprar o las vamos a rentar. Eso es lo último que estamos viendo en estas mesas de trabajo que se va a determinar antes de que finalice noviembre", indicó.

Al preguntarle si la compra permitiría reducir los costos, respondió que sí.

"Sí, si las compramos van a reducir los costos porque si las compramos quiere decir que nos van a donar el software", añadió.

Prioridad para las zonas de mayor criminalidad

Ortiz Solares explicó que las cámaras corporales se destinarán prioritariamente a las zonas donde se registra mayor criminalidad y más capturas en flagrancia.

La viceministra señaló que los dispositivos buscan proteger tanto a la ciudadanía como a los agentes policiales, mediante el registro de los procedimientos.

"Nosotros, como Ministerio de Gobernación, es complejo porque tenemos que proteger a ambos, tanto a nuestro personal, porque el recurso humano sigue siendo el más valioso de todas las instituciones. Si nosotros no cuidamos a nuestro recurso humano, estamos fallando como funcionarios. Pero también nuestro principal deber constitucional es proteger a la ciudadanía", comentó.

PNC había descartado la compra por los costos de mantenimiento

El 22 de octubre, el entonces director de la PNC, David Custodio Boteo, explicó ante diputados del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (Vos) que la institución había optado por el arrendamiento debido a los costos de mantenimiento, reparación y actualización de los equipos.

En esa ocasión, el oficial Miguel Esquivel, de la sección de compras de la PNC, informó que se preparaba una licitación para arrendar 500 cámaras durante 18 meses, por un monto de Q20 millones.

Aunque tres días antes, el 19 de octubre, Boteo había mencionado la compra de unas 3 mil cámaras corporales y una inversión aproximada de Q25 millones para el departamento de Guatemala.