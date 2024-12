Modifican restricción de paso para transporte pesado en el parque Jocotenango

La Municipalidad de Guatemala modificó la restricción de circulación de transporte pesado en el parque Jocotenango, en la zona 2 de la capital, según se publicó este jueves 19 de diciembre en el Diario de Centro América.

La comuna capitalina publicó en el diario oficial las reformas al acuerdo COM-018 que contempla el Instructivo de Áreas de Estacionamiento y Circulación de Vehículos en la Vía Pública del Municipio de Guatemala.

Las reformas aplican específicamente para el paso del transporte pesado en el parque Jocotenango, zona 2 capitalina.

Esta medida reforma el numeral 2 del artículo 5, el cual queda así: "Calle Martí-Calzada José Milla y Vidaurre-CA-9 Norte: Del parque Jocotenango (antiguamente parque Morazán) zona 2, al Kilómetro 18 Carretera al Atlántico".

Anteriormente la disposición decía: “Calle Martí-Calzada José Milla y Vidaurre-CA-9 Norte: Del parque Jocotenango (antiguamente Parque Morazán) zona 2, al Kilómetro 10 Carretera al Atlántico".

¿Qué dice el artículo 5?

El artículo 5 de dicho acuerdo municipal se refiere a las áreas donde queda restringido el paso del transporte pesado en horas de la mañana.

Parte del artículo 5 del acuerdo dice: “Conforme la clasificación que determina el artículo 9 del Reglamento de Tránsito, Acuerdo Gubernativo No. 273-98, se restringe la circulación de vehículos pesados y especiales de lunes a viernes, en el horario de 6:30 a.m. a 8:30 a.m. teniéndose como vehículo pesado el que tiene más de 3.5 toneladas métricas de peso bruto máximo, que son: autobuses, camiones, remolcadores o cabezales; y, camiones con remolque, y como vehículo especial, los de peso y dimensiones de autorización especial: vehículos agrícolas; y vehículos especiales movibles con o sin grúa. La señalización que corresponda se instalará en los ingresos al Municipio de Guatemala. La restricción se aplica en las vías de circulación, que se enumeran a continuación”.