Justicia
Motocicleta y arma abandonadas: las pistas que halló la PNC tras un ataque armado en Mixco
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de un hombre señalado de participar en un ataque armado contra dos personas en Mixco.
Jymmy “N” es señalado de haber cometido un ataque armado en la zona 7 de Mixco. (Foto Prensa Libre: PNC)
En la colonia San Ignacio, zona 7 de Mixco, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a Jymmy “N”, de 18 años, señalado de cometer un ataque armado.
La PNC informó este lunes 23 de noviembre que el detenido es el presunto responsable de participar en un ataque armado ocurrido en la colonia La Brigada, en la misma zona, donde dos personas resultaron heridas, entre ellas un adolescente de 17 años.
Añadió que la captura se efectuó luego de que agentes de la Comisaría 16 buscaran a los presuntos responsables, quienes habrían huido en una motocicleta que abandonaron al notar la presencia policial.
Además, los agentes localizaron un sudadero y un arma de fuego que, se presume, habría sido utilizada en el ataque armado.
Según la PNC, la investigación continúa para localizar y capturar a otro presunto implicado en el hecho.
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El detenido quedó a disposición de las autoridades correspondientes para solventar su situación legal, indicó la institución.
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