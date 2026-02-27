MP detalla por qué clausuró un negocio y capturó a dos personas en Quetzaltenango

Justicia

MP detalla por qué clausuró un negocio y capturó a dos personas en Quetzaltenango

El Ministerio Público informó sobre los resultados de un allanamiento en la zona 1 de Quetzaltenango.

|

time-clock

CIERRAN NEGOCIO EN XELA. TRATA DE PERSONAS

Investigadores allanan negocio en Quetzaltenango por supuesto caso de trata de personas. (Foto Prensa Libre: compartida por el Ministerio Público)

El Ministerio Público (MP) detalló este viernes 27 de febrero que, como resultado de un operativo, fue clausurado un negocio y se reportó la detención de dos sospechosos señalados de trata de personas.

Según el reporte, fueron detenidos Alberta G., propietaria, y Óscar V., encargado del negocio “Gato Negro” y/o “Crucero del Amor”.

Las órdenes de aprehensión fueron autorizadas por el Juzgado de Primera Instancia Penal con Competencia Especializada en Delitos de Trata de Personas de Quetzaltenango, añadió la Fiscalía.

Durante el operativo, investigadores incautaron diversos indicios; entre estos, un DVR, documentos y teléfonos celulares.

EN ESTE MOMENTO

Luis Contreras se reúne con representantes del sector transporte para discutir la prórroga de la normativa de reductores de velocidad.

Congreso consigue acuerdo con transportistas y ofrece prórroga para el uso de reductores de velocidad

Right
Render de la estación de El Trébol: Vista conceptual de la futura estación del AeroMetro en El Trébol, diseñada para integrarse con las principales calzadas y ordenar la conexión multimodal de transporte urbano y extraurbano. (Foto, cortesía: Municipalidad de Guatemala)

Centra Occidente en la Roosevelt integrará rutas extraurbanas con el AeroMetro

Right

Lo decomisado será analizado para fortalecer la investigación, que continúa en curso.

La diligencia se desarrolló en la zona 1 de Quetzaltenango, por la agencia fiscal de la Región Occidente de la Fiscalía contra la Trata de Personas.

Para leer más: Abusos en un sótano: el relato de la menor que contó cómo su tía la ofrecía a hombres para abusarla sexualmente

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Ministerio Público Quetzaltenango Trata de personas Xela 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS