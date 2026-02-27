MP detalla por qué clausuró un negocio y capturó a dos personas en Quetzaltenango

El Ministerio Público (MP) detalló este viernes 27 de febrero que, como resultado de un operativo, fue clausurado un negocio y se reportó la detención de dos sospechosos señalados de trata de personas.

Según el reporte, fueron detenidos Alberta G., propietaria, y Óscar V., encargado del negocio “Gato Negro” y/o “Crucero del Amor”.

Las órdenes de aprehensión fueron autorizadas por el Juzgado de Primera Instancia Penal con Competencia Especializada en Delitos de Trata de Personas de Quetzaltenango, añadió la Fiscalía.

Durante el operativo, investigadores incautaron diversos indicios; entre estos, un DVR, documentos y teléfonos celulares.

Lo decomisado será analizado para fortalecer la investigación, que continúa en curso.

La diligencia se desarrolló en la zona 1 de Quetzaltenango, por la agencia fiscal de la Región Occidente de la Fiscalía contra la Trata de Personas.

