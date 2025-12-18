MP explica cómo habrían operado agentes de la PNC para exigir dinero a cambio de no consignar vehículo

La Fiscalía contra la Corrupción coordinó la aprehensión de los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) Wilfrido A. y Alex L., por el delito de cohecho pasivo.



También fueron detenidos los agentes Kleyder G., Dimas D. y Rabby O., por cohecho pasivo y comisión por omisión.

Según el Ministerio Público (MP), el 19 de noviembre, dos hombres denunciaron que, mientras estaban detenidos en un semáforo frente a una gasolinera de la zona 6 de la capital, fueron interceptados por los agentes Wilfrido A. y Alex L., quienes les solicitaron Q2 mil 500 a cambio de no consignar el vehículo en el que se conducían y de no remitir a uno de los denunciantes, a quien señalaban de conducir bajo efectos del alcohol.



Posteriormente, los agentes pidieron apoyo a una autopatrulla en la que se desplazaban Kleyder G., Dimas D. y Rabby O., según el MP.



Durante esta intervención, uno de los denunciantes fue trasladado engrilletado en la parte posterior del autopatrulla hacia la subestación de la zona 6, añadió el ente investigador.



Sin embargo, los agentes que brindaron el apoyo no consignaron dicha actuación en la papeleta de servicio correspondiente, indicó.



Luego de las negociaciones con los agentes policiales, uno de los denunciantes se dirigió a un cajero automático, de donde retiró Q1 mil 500 y, al regresar a la subestación, los policías le indicaron que depositara el dinero en la parte posterior, dentro de la palangana de la patrulla, para que posteriormente fuera recogido por ellos, remarcó el MP.

Para leer más: Tribunal otorga medida sustitutiva a exagente de PNC, señalada en muerte de Nelson Santamaría y Eldin Choc

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.