El Ministerio Público (MP) solicitó autorización judicial para acceder a información sobre cuentas bancarias, depósitos, transferencias y otros movimientos financieros de Roberto Arzú García-Granados y Yury Jeovany Monroy Vanegas, como parte de una investigación por posibles delitos de lavado de dinero u otros activos y financiamiento electoral ilícito.

La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos solicitó ante el Juzgado de Primera Instancia Penal de Delitos de Lavado de Dinero u Otros Activos del departamento de Guatemala, autorización para obtener información financiera de Arzú y Monroy.

La investigación se deriva de una denuncia recibida por el MP el 9 de enero de 2025, en la que se señala a Arzú y Monroy Vanegas de supuestas operaciones financieras ilícitas relacionadas con una eventual participación electoral.

Prensa Libre consultó al MP sobre la fecha en que fue presentada la solicitud ante el juez y si la investigación aún continuaba. El MP confirmó que las pesquisas contra ambos sujetos aún continúa, aunque no precisó la fecha en que fue presentada la solicitud judicial.

Denuncia señala supuesta entrega de Q500 mil

Según la solicitud fiscal, la denuncia señala que Monroy Vanegas habría efectuado un retiro de Q500 mil, que posteriormente habría entregado a Arzú García-Granados.

"Q500 mil que le entregó al señor Roberto Arzú García-Granados, quien públicamente es conocido como candidato al cargo de presidente y que ha estafado a varias personas durante muchos años", señala el documento del MP.

Agregó que esos fondos que Monroy Vanegas le dio a Arzú provienen de actividades ilícitas de contratación de obras y servicios públicos de las empresas que posee, y que maneja a través de testaferros, con el estado de Guatemala mediante amaño.

En el documento fiscal se consigna que, según la denuncia, “dichos fondos fueron entregados con el propósito específico de asegurar participar como candidato a la vicepresidencia como compañero de fórmula en el partido político CREO”.

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Expediente registra dos audiencias y se encuentra bajo reserva judicial

Una consulta efectuada por Prensa Libre en el sistema del Organismo Judicial (OJ) permitió identificar dos audiencias celebradas en mayo del 2025, a partir del número de expediente judicial relacionado con la investigación contra Roberto Arzú García-Granados y Yury Jeovany Monroy Vanegas.

La primera audiencia, de control jurisdiccional, se celebró el 23 de mayo de 2025, a las 14.00 horas, y quedó registrada con el número de expediente 02072-2025-00091.

El sistema también muestra una audiencia unilateral celebrada el 26 de mayo de ese año, a las 14.00 horas.

Monroy figura como representante legal de cuatro sociedades

De acuerdo con los registros de Guatecompras, Yury Jeovany Monroy Vanegas figura como proveedor individual de una distribuidora y tres de estas sociedades tienen registrados nombres comerciales de una cadena de gimnasios y tienen como actividad económica registrada el esparcimiento y las actividades culturales y deportivas.

Otra de las empresas fue constituida el 6 de agosto de 2007 y tiene como actividad económica registrada el asesoramiento empresarial y en materia de gestión.

Sociedades registran adquisiciones por Q11 mil 220

De las cuatro sociedades en las que Monroy Vanegas figura como representante legal, dos registran adquisiciones estatales por un monto acumulado de Q11 mil 220, correspondientes a 10 concursos entre el 2016 y el 2017.

Todas las adquisiciones identificadas corresponden a servicios de gimnasio para deportistas de tres federaciones nacionales.

Una reporta nueve adquisiciones por Q5 mil 700. De ese monto, Q3 mil 360 corresponden a ocho compras de baja cuantía de la Federación Nacional de Ciclismo de Guatemala, publicadas el 28 de diciembre de 2017, por servicios de gimnasio para la preparación física de atletas de la especialidad de pista.

Los restantes Q2 mil 340 corresponden a una compra directa de la Federación Nacional de Esgrima, publicada el 19 de diciembre de 2016, por cuotas de gimnasio para seis integrantes de la preselección nacional.

Otra empresa reporta una adquisición por Q5 mil 520. La compra directa fue publicada el 27 de febrero de 2017 por la Federación Nacional de Balonmano, por servicios de gimnasio de enero a diciembre.

Fiscal general del MP afirma que investigaciones contra Arzú están en fase final

El pasado 20 de noviembre, el fiscal general, Gabriel García Luna, afirmó durante una conferencia a la prensa que las investigaciones relacionadas con Roberto Arzú García-Granados y Miguel Martínez, exjefe de Centro de Gobierno, se encuentran en su fase final, previo a ser presentadas ante los tribunales de justicia.

El medio digital Vox Populi consultó al jefe del MP sobre el avance de una investigación relacionada con Arzú García-Granados que data del 2025 y que, según indicó, estaría relacionada con tarjetas de crédito y reportes de transacciones sospechosas.

El fiscal general argumentó que divulgar información de casos relacionados con políticos o personas de notoriedad pública podría comprometer las investigaciones o propiciar que se adelanten criterios cuando aún existen elementos de prueba pendientes de recabar.

García Luna también aseguró que su administración ha tenido dificultades para acceder a la totalidad de la información de algunos expedientes heredados de la gestión de María Consuelo Porras, y que ha efectuado una depuración de personal dentro de la institución.

“También tengo que recordarles que esos expedientes, lastimosamente, no fueron totalmente del dominio nuestro hasta que pudimos hacer cierta depuración, que todavía se realiza de personal paralelamente”, indicó.

El jefe del MP adelantó que en las próximas semanas podrían conocerse avances en esos casos y aseguró que las investigaciones no responden a motivaciones políticas.

Se solicitó por medio de su comunicadora, una postura de Roberto Arzú respecto de la investigación que el MP lleva a cabo en su contra. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, no se obtuvo respuesta a las interrogantes planteadas.





