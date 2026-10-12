Muerte de abogada en Santa Rosa: capturan a “El Wason” e incautan un celular que podría contener información sobre el ataque armado

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este lunes 12 de octubre sobre la captura de un presunto integrante de la mara Barrio 18 que estaría vinculado con el ataque armado en el que murió una abogada y profesora en Santa Rosa.

Añadió que agentes de la Comisaría 32 capturaron a Maycon “N”, de 24 años, alias “El Wason”, en la aldea El Cerinal, Barberena, Santa Rosa.

“Se investiga su posible vinculación con el ataque armado que cobró la vida de una abogada y profesora el pasado 7 de octubre en ese sector”, afirmó la PNC.

Durante el operativo, los agentes le incautaron cuatro “colmillos” con cocaína y un teléfono celular que, según las autoridades, podría contener información sobre el ataque armado, por lo que la investigación continúa.

El 8 de octubre, la PNC reportó la captura de un presunto integrante de la mara Salvatrucha, con siete ingresos a prisión. El detenido fue identificado como Pablo “N”, de 34 años, alias “Fantasma”.

Para leer más: PNC investiga posible vínculo entre extorsiones y asesinato de abogada Zoila Maricruz Chinchilla en Santa Rosa

La PNC afirmó en esa ocasión que el sospechoso estaría implicado en un ataque armado ocurrido un día antes en el mismo sector, en el que murió una abogada, docente y directora en El Cerinal, Barberena.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.