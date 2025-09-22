Muerte de Hansel Szarata: ligan a proceso penal y envían a prisión preventiva a dos presuntos implicados

En el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, a cargo del juez Fredy Orellana, este lunes 22 de septiembre continuó la primera declaración de Andrés Cano y Roberto Padilla, implicados en el expediente por el caso de la muerte de Hansel Szarata, ocurrida el 5 de abril del 2025.

Según la investigación, Cano está sindicado de homicidio en grado de tentativa y de disparos sin causa justificada.



Por su parte, Roberto Padilla es señalado por los delitos de homicidio en grado de tentativa y transporte o traslado ilegal de armas de fuego.

El juzgador resolvió ligarlos a proceso y enviarlos a prisión preventiva. Además, programó la audiencia de etapa intermedia para el 10 de diciembre, a las 10 horas.

El 19 de septiembre, el juez Orellana escuchó la declaración de los señalados, quienes explicaron cómo vivieron aquella noche, a quién pertenecía el arma involucrada y qué sucedió en el parqueo de un centro comercial.

La madrugada del 5 de abril del 2025 comenzó como muchas otras: con tragos, música y amigos reunidos en una zona exclusiva de la ciudad de Guatemala.



Sin embargo, pocas horas después, una bala terminó con la vida del extrabajador del Congreso Hansel Szarata. Ahora, Andrés Cano y Roberto Padilla serán investigados por lo sucedido.

