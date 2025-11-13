Mujer es señalada de atacar con cuchillo a su esposo y causarle la muerte

En la vía pública de Sanarate, El Progreso, investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a Rosa “N”, de 27 años.

La detención se efectuó en cumplimiento de una orden emitida por un juzgado local por el delito de parricidio, el 11 de noviembre, día de su aprehensión.

“Presuntamente es responsable de acuchillar a su esposo, de 34 años, el pasado 8 de noviembre, en la aldea Las Tunas, Sanarate”, añadió la PNC.

Según el informe, la víctima falleció a causa de las heridas provocadas con arma blanca.

Por este caso, los investigadores efectuaron allanamientos en dos viviendas, donde localizaron prendas de vestir y otros indicios.

Otra captura

En otro caso, la PNC informó que, en la aldea Las Ovejas, El Jícaro, El Progreso, fue detenido Germán “N”, de 47 años, a quien le decomisaron tres teléfonos móviles con material de abuso contra menores de edad.

La detención se realizó en seguimiento a una denuncia anónima ingresada a la línea 1561 de Crime Stoppers.

