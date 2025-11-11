Mujer presuntamente vinculada a una pandilla habría matado a su conviviente a balazos tras una discusión

Mujer presuntamente vinculada a una pandilla habría matado a su conviviente a balazos tras una discusión

La PNC capturó a mujer señalada de haber matado a su conviviente en San Miguel Petapa.

la Redacción

Elena "N" es señalada de la muerte de su conviviente en San Miguel Petapa. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que Elena “N”, de 48 años, alias “la Ruby”, fue capturada este martes 11 de noviembre por agentes de la Comisaría 15.


La detención se efectuó en El Frutal, zona 5 de San Miguel Petapa, por ser la presunta responsable de dispararle y dar muerte a su conviviente, de aproximadamente 40 años, tras una discusión.

“La detenida tiene tatuajes que la vinculan con la pandilla del Barrio 18 y se le incautó un revólver que portaba ilegalmente”, añadió la PNC.

Se presume que el arma incautada fue utilizada para cometer el crimen; la víctima quedó tendida a un costado del vehículo de ambos.

Según la investigación, esta mujer estuvo detenida en Estados Unidos por los delitos de robo y venta de drogas. Al cumplir su condena, fue deportada a Guatemala. Ahora, nuevamente, fue puesta a disposición de la justicia.

La Policía Municipal de Tránsito de San Miguel Petapa reportó que la pronta acción de agentes municipales permitió la detención de la sospechosa, quien presuntamente disparó en varias ocasiones contra la víctima hasta causarle la muerte.

Añadió que los agentes la entregaron a la PNC para el proceso correspondiente.

