Mujer le reclama a su conviviente por estar ebrio y este la sube a vehículo y la ataca a balazos

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este sábado 17 de enero que, en la colonia 3 de Mayo, Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz, agentes capturaron a Walter “N”, de 42 años.

Las autoridades lo señalan de ser el presunto responsable de disparar a su conviviente, de 41 años, cuando se desplazaban en su vehículo.

“La víctima manifestó que el hoy detenido llegó a su domicilio bajo efectos de licor; al ella recriminarle por el estado en que se encontraba, con lujo de fuerza la obligó a subir al vehículo, donde le efectuó disparos en diferentes partes del cuerpo”, afirmó la PNC.

Agentes localizaron dentro del vehículo una pistola con tres tolvas. Se constató que cuenta con la documentación que respalda la legalidad de su portación.

La mujer fue trasladada a un centro hospitalario debido a las heridas que sufrió.

El capturado fue puesto a disposición del juzgado correspondiente.

