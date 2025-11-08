Nombres de supuestas empresas y equipos de cómputo: MP informa de indicios en cateo en inmueble de la zona 2

La Fiscalía contra la Corrupción allanó un inmueble que supuestamente funciona como sede de varias empresas contratistas del Estado.

Algunos de los indicios reunidos por el MP en inmueble en la zona 2 de la capital. (Foto Prensa Libre: compartida por el Ministerio Público)

El Ministerio Público (MP) informó este sábado 8 de noviembre sobre los resultados de la diligencia ejecutada por la Fiscalía contra la Corrupción en un inmueble ubicado en la zona 2 de la Ciudad de Guatemala.

“Se secuestraron múltiples indicios que fortalecerán la investigación”, afirmó.

Entre los indicios hay cuatro rótulos con nombres de supuestas empresas, 15 equipos de cómputo, documentos y una memoria USB.

La investigación fue iniciada de oficio por el MP a partir de información divulgada en medios de comunicación y redes sociales.

La Fiscalía indaga la existencia de un inmueble que funge como sede de diversas empresas contratistas del Estado, aunque su apariencia no refleja la capacidad operativa que reportan, entre otras presuntas irregularidades.

En imágenes compartidas por el MP se observan las múltiples evidencias reunidas durante las diligencias.

