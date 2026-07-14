Nueva comisaría reforzará seguridad en tres municipios de Petén

Reforzar la seguridad ciudadana y evitar que los grupos delictivos que se dedican al tráfico de personas y de estupefacientes continúen realizando, sin ningún control, sus actividades, es el objetivo de la nueva comisaría de la Policía Nacional Civil (PNC), ubicada en San Benito, Petén, que fue inaugurada este martes 14 de julio.

En la inauguración estuvieron presentes el presidenteBernardo Arévalo; el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, y el director de la Policía Nacional Civil, David Custodio Boteo, quienes verificaron las instalaciones de la nueva sede policial, que brindará seguridad en los municipios de San Benito, Santa Elena y Flores.

Según indicó el mandatario, la inauguración de esta nueva comisaría en San Benito es parte de “la estrategia de seguridad que se está impulsando por parte del Gobierno en el combate a los grupos delictivos y del crimen organizado que operan en el departamento, así como para continuar con la reducción de los índices de violencia y de criminalidad tanto en San Benito como en las localidades aledañas”.

Arévalo también destacó que durante varios años el departamento de Petén había estado “abandonado” en materia de seguridad, situación que ha permitido que los grupos del crimen organizado y los que se dedican al narcotráfico y al tráfico de personas operen con libertad en el área. Con la inauguración de esta nueva sede de la PNC también se estarán implementando las acciones y las medidas de seguridad correspondientes para contrarrestar estas actividades ilícitas, aseguró el mandatario.

Por su parte, el ministro de Gobernación indicó que, en la nueva comisaría de San Benito, estarán destacados un total de 775 agentes de la PNC, lo que representa un incremento “significativo” en el número de elementos de la institución, ya que anteriormente solo 100 agentes y tres subinspectores asignados a la comisaría 62 brindaban seguridad en los tres municipios citados.

También aseguró que, con la próxima graduación de tres mil nuevos agentes de la PNC, serán asignados más efectivos a Petén con el objetivo de reforzar la seguridad en todo el departamento, en el que durante el primer semestre del año fueron capturadas mil 300 personas sindicadas de diferentes delitos, afirmó Villeda.

Los principales delitos que afectan a San Benito, Petén, y a los municipios vecinos, en cuanto a delincuencia común, son las extorsiones, los asaltos y los asesinatos. Mientras que, por parte del crimen organizado, el principal problema es el narcotráfico y el tráfico de personas, debido a su posición geográfica, según indica el Ministerio de Gobernación.

La construcción de la comisaría de San Benito se inició en el 2024 y el costo ascendió a Q6 millones.