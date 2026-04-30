Nueva oficina de ciberdelitos en Chiquimula busca atender fraudes y extorsiones

La División Especializada en Investigación Criminal (Deic) inauguró este 30 de abril la oficina del Grupo de Investigación de Casos de Ciberdelitos en la Delegación de Investigación de Chiquimula, en el kilómetro 171.5 de la ruta a Esquipulas.

Durante el acto protocolario, el jefe de la DEIC, Nelson Pichiya, indicó que esta es la segunda sede de esta unidad a nivel nacional.

Además, las autoridades de la Policía recordaron que la primera oficina para perseguir ciberdelitos fue habilitada en el departamento de Guatemala, como parte del fortalecimiento de las capacidades de investigación.

La institución informó que la apertura de esta oficina en Chiquimula forma parte del proyecto “Ciberciudadanos Jóvenes Construyendo Paz”, impulsado con el apoyo de las Naciones Unidas, por medio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), con el objetivo de mejorar la respuesta institucional ante delitos cometidos mediante tecnologías de la información y plataformas digitales.

Asimismo, informaron que la próxima semana se inaugurará una tercera sede en Escuintla, con lo cual se busca ampliar la cobertura y avanzar en la regionalización de la investigación de ciberdelitos.

“El Grupo de Investigación de Casos de Ciberdelitos permitirá atender de forma más técnica, oportuna y especializada casos relacionados con estafas digitales, amenazas, extorsiones, acoso y suplantación de identidad, entre otros hechos vinculados con el uso de tecnologías”, dijo la PNC.

Formación con enfoque de género

La DEIC informó que el 29 de abril se llevó a cabo la clausura del taller “Técnicas de investigación con perspectiva de género para casos de violencia sexual, femicidio y violencia contra la mujer”, desarrollado con apoyo del Proyecto Fortalecimiento del Estado de Derecho en América Central y el Caribe (FEDACC) y la cooperación alemana GIZ.

A criterio de la Policía, la actividad permitió fortalecer las capacidades del personal investigador en la atención de delitos sensibles, al incorporar un enfoque de género y mejores prácticas investigativas bajo la dirección del Ministerio Público.

En la capacitación participaron 257 personas, 170 hombres y 87 mujeres, con representación de delegaciones a nivel nacional.