Nydia Arévalo asume de manera interina la dirección del IDPP

Ante la falta del nombramiento por parte del Congreso de la República del director o directora del Instituto de la Defensa Pública Penal, la actual directora de la institución asumió el cargo de manera interina ya que el plazo venció este lunes.

Desde el pasado 11 de julio la Comisión de Postulación para elegir titular del IDPP entregó la terna de candidatos al Congreso para que este eligiera a quien sustituiría en el cargo a Nydia Arévalo o la nombrara a ella para un nuevo periodo de cinco años.

La Postuladora eligió para integrar la terna a Arévalo, Edvin Samayoa e Idonaldo Fuentes. Sin embargo, se llegó a la fecha y no hubo cambio de autoridades.

Arévalo terminó el periodo de cinco años (2014-2019) que empezó Blanca Stalling y del cual renunció para asumir como magistrada en la Corte Suprema de Justicia, al dimitir en el cargo dejó en el cargo de manera interina a Remberto Leonel Ruiz Barrientos -afín a Stalling-, quien ocupaba la dirección ejecutiva y de Recursos Humanos del Instituto y ahora señalado por la muerte de un sindicalista del IDPP.

Luego de una serie de amparos, el Congreso convocó a la postuladora y finalizó la integración de una terna del 2015, en la que se encontraba Ruiz, Arévalo y Hugo Roberto Jáuregui. No obstante, la Corte de Constitucionalidad otorgó otro amparo a Rodolfo Arturo Franco Castillo para que el Congreso eligiera director en abril del 2016, en la cual fue elegida Arévalo.

El director del IDPP es parte de la cadena de justicia ya que la institución que dirige debe prestar el derecho de defensa a las personas que no tienen recursos para que tengan un debido proceso.

El Congreso tenía previsto el 31 de julio realizar la elección del director del IDPP, no obstante, la sesión programada era para realizarse en el Hotel Camino Real, luego de que un grupo de estudiantes ocupara las instalaciones del Museo de la Universidad de San Carlos (Musac) en la zona 1, recinto que estaba autorizado para hacer las sesiones.

Los estudiantes no estaban de acuerdo en que se utilizaran las instalaciones de la Usac para realizar dicha reunión, ya que señalaban que se podría aprobar el acuerdo de “tercer país seguro” que acababa de firmar los gobiernos de Estados Unidos y Guatemala.

La sesión no se realizó por falta de quórum en la junta directiva y por fallas técnicas.

Congreso no asume responsabilidad

La directora ejecutiva del Movimiento ProJusticia, Carmen Aída Ibarra dijo que el Congreso ha sido recurrente en este tipo de prácticas de no elegir en el tiempo que corresponde, desde el 2009 el Instituto ha sido su principal víctima en el sentido que no convocan a tiempo para los procesos y cuando ya tienen la terna, no eligen.

“Con el IDPP recordemos que el comportamiento del congreso ha sido así de errático, en el 2009 por problemas en el proceso no se eligió ese año, eligieron a principio del 2010 y luego tenía que haber convocado en el 2014, luego de la renuncia de Blanca Stalling, y no quisieron hacerlo, luego de amparos, por orden de la Corte de Constitucionalidad, convocó y eligió no en ese año, sino dos años después”, dijo Ibarra.

La directiva manifestó que en este caso se entiende porque había una negociación que favorecía a Blanca Stalling y a su grupo y a varios diputados que tenían al IDPP como botín.

El abogado del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), Oswaldo Samayoa, indicó que la falta de quórum no so argumentos o excusas para señalar que debido a eso no se dio la elección.

“Hay que recordar que para quela licenciada Nydia fuera electa pasaron entre uno y dos años el Congreso sesionaba y no elegía quien iba a dirigir al IDPP, y es este mismo Congreso el que retraso el tema, así que no es de extrañar que no ha cumplido plazos para este tipo de circunstancias, no lo cumplan este momento, lo que si es cierto es que el Congreso sigue contribuyendo en poner en crisis la institucionalidad del país, y sobre todo a la IDPP”, dijo Samayoa.

