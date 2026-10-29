Obligados a arrodillarse y amenazados con quemarlos vivos: MP revela detalles de retención en Quiché

El Ministerio Público (MP) compartió este jueves 29 de octubre detalles sobre el estado de salud de los fiscales y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que fueron retenidos en Chichicastenango, Quiché, mientras participaban en un operativo.

El ente investigador indicó que efectuó las diligencias correspondientes para garantizar el bienestar del personal involucrado.

Además, informó que los fiscales y agentes fueron liberados la noche del miércoles 28 de octubre, luego de las negociaciones efectuadas por fiscales distritales y municipales de Quiché y Chichicastenango, respectivamente.

De acuerdo con la información proporcionada por el MP, el personal retenido presenta afectaciones emocionales, pero no sufrió lesiones graves.

Añadió que, según los testimonios de los afectados, fueron amenazados con ser quemados vivos y obligados a arrodillarse, aunque las agresiones no pasaron de esas acciones.

“Se devolvió lo que había sido incautado durante el operativo”, indicó la Fiscalía.

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Según el MP, como parte de los acuerdos alcanzados, se mostró a los pobladores el expediente para que constataran que el operativo contaba con orden judicial y se desarrollaba dentro de un proceso legal.

El MP aún no ha precisado la cantidad total de fiscales y agentes de la PNC que fueron retenidos.

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