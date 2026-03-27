Operativo Alerta Brasil: investigan chat internacional por difusión de abuso infantil

El Ministerio Público (MP) informó que este viernes 27 de marzo efectúa allanamientos en seguimiento de una denuncia trasladada por Interpol Brasil.

Indicó que la denuncia alerta sobre la existencia de un chat internacional en una aplicación de mensajería instantánea donde se comparte material de abuso sexual infantil.

Según el MP, el grupo es administrado desde un número telefónico guatemalteco.

Añadió que el objetivo de las diligencias es localizar y asegurar evidencia para fortalecer la investigación transnacional denominada Operativo Alerta Brasil.

En la investigación, el chat ha sido identificado como un medio de difusión de material de abuso sexual infantil integrado por personas de distintos países.

Las diligencias están a cargo de la agencia fiscal de la Región Occidente de la Fiscalía contra la Trata de Personas, con sede en Quetzaltenango, en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana y con acompañamiento de la Policía Nacional Civil.

Los investigadores efectúan inspección, registro y secuestro de evidencia en inmuebles ubicados en Suchitepéquez.

Como resultado de los allanamientos, fue aprehendido en flagrancia Bayron T. por el delito de posesión de material pornográfico de personas menores de edad.

Para leer más: Caso “Pretoria”: MP investiga supuesto intercambio de pornografía infantil entre Guatemala y Sudáfrica

Además, el MP secuestró una computadora portátil y un teléfono celular, los cuales serán objeto de análisis forense para fortalecer la investigación.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.