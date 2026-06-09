Operativo en El Limón termina con tres capturados y el rescate de una persona secuestrada

El Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil (PNC) rescató este martes 9 de junio a una víctima de plagio, según se informó.

El rescate se efectuó durante un operativo en el asentamiento Candelaria, colonia El Limón, zona 18.

Según información preliminar, fueron capturados tres presuntos secuestradores.

“Liberaron a una persona que permanecía retenida contra su voluntad”, informó el Ministerio de Gobernación.

Las capturas se efectuaron en una vivienda de la referida colonia.

Un caso similar ocurrió el 20 de mayo del 2026, cuando la PNC capturó a tres presuntos secuestradores en Huehuetenango y liberó a una víctima, según se informó en esa ocasión.

Para leer más: Capturada fingió su secuestro por 48 horas y exigía más de Q100 mil a su familia para su supuesta liberación

La PNC amplió en esa oportunidad que el secuestro ocurrió el 2 de mayo del 2026 en Salcajá, Quetzaltenango. Desde entonces, dio seguimiento al caso y desarrolló un operativo que permitió localizar a la víctima y capturar a los presuntos responsables, quienes exigían Q4 millones para liberarla.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.