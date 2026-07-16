Operativos de la PNC en Mixco culminan con la captura de dos presuntos asesinos

En dos casos distintos, durante operativos y allanamientos en Mixco, investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal capturaron a dos hombres, presuntos responsables de dar muerte a dos personas, informó este jueves 16 de julio la Policía Nacional Civil (PNC).

La PNC añadió que en la colonia Belén, zona 7 de Mixco, fue detenido Byron “N”, de 40 años, por el delito de asesinato.

La orden de aprehensión fue emitida el 14 de julio por un juzgado de Guatemala, como parte de la investigación por la muerte de un hombre de 21 años ocurrida el 12 de julio.

Según la PNC, la víctima murió a consecuencia de heridas provocadas por proyectil de arma de fuego en esa zona de Mixco.

En otro allanamiento, efectuado en la zona 10 de Mixco, fue detenido Carlos “N”, de 32 años, requerido por un juzgado de ese municipio por el delito de asesinato, según la PNC.

“Esta persona es presunta responsable de darle muerte a un hombre de 48 años en la colonia La Unión, La Comunidad, zona 10 de Mixco, el 12 de junio”, afirmó la PNC.

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La institución agregó que ambos sospechosos fueron puestos a disposición de los juzgados que emitieron las órdenes de captura para que resuelvan su situación legal.

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