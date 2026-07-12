Ataque armado deja dos fallecidos en venta de licor en Mixco

Un nuevo hecho de violencia se produjo la tarde de este domingo 12 de julio en la colonia El Milagro, zona 6 de Mixco.

Bomberos Municipales de Mixco indicaron que alrededor de las 16.20 horas fueron alertados por vecinos de que en la sección P, lote 266 de la citada colonia, ocurrió un hecho armado.

Al llegar, los paramédicos constataron que tanto en el interior como afuera de un local que funciona como expendio de bebidas alcohólicas se encontraban los cuerpos sin vida de dos hombres, cuyas edades oscilaban entre los 30 y 35 años.

Según el reporte de los socorristas, las víctimas presentaban varias heridas de bala en distintas partes del cuerpo, las cuales les causaron la muerte.

Al lugar se hicieron presentes elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP), quienes comenzaron las averiguaciones correspondientes para determinar las causas del ataque, así como para la respectiva recolección de indicios.

Hombres armados ingresaron al lugar

Investigadores de la PNC indicaron que, según las primeras pesquisas, algunos testigos señalaron que las víctimas fueron atacadas por hombres armados que ingresaron al lugar.

También informaron que, al parecer, el hombre que quedó tendido afuera del local intentó escapar de los atacantes, quienes lo persiguieron y le dispararon en repetidas ocasiones.

Según testigos, los atacantes huyeron en un vehículo después de cometer el doble crimen. Entre las primeras acciones figura la recopilación de los videos de varias cámaras de seguridad ubicadas en el lugar, con el fin de identificar a los responsables del crimen.

Hasta el momento, ninguna de las víctimas ha sido identificada, por lo que se está a la espera de que familiares o conocidos brinden detalles.

Otro baleado en Mixco

Otro ataque armado sucedió frente al numeral 21 de la calle principal de la colonia Pablo VI, zona 7 de Mixco. Bomberos Voluntarios estabilizaron y trasladaron a 1 hombre con múltiples heridas de bala, el cual fue llevado al Hospital Roosevelt.