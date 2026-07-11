Autobús con 27 pasajeros que iban a Antigua Guatemala vuelca en la bajada de las Cañas

Un accidente de tránsito ocurrió este sábado 11 de julio en el kilómetro 34.4 de la Ruta Nacional 10, en jurisdicción de Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez, en la cuesta conocida como Las Cañas.

Según el reporte de los Bomberos Voluntarios que cubrieron la emergencia, un autobús tipo coaster, con placas de circulación C060PQV, que transportaba a 27 personas hacia Antigua Guatemala, volcó en el lugar.

Los socorristas trasladaron al Hospital Nacional Pedro de Bethancourt, en Antigua Guatemala, a ocho personas que resultaron con heridas de consideración, mientras que el resto fue atendido en el lugar.

Hasta el momento no se reportan personas fallecidas a consecuencia de este accidente, el cual, de manera preliminar, se presume ocurrió debido a que el asfalto estaba mojado por la lluvia que en las últimas horas ha afectado varias regiones del país.

Nelson Tobar, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, indicó que es importante que los automovilistas tomen sus precauciones al momento de transitar por el lugar, ya que, a consecuencia de las lluvias, el asfalto se torna resbaladizo, lo que puede propiciar accidentes de tránsito.

Otros hechos viales

Además de este percance en la cuesta de Las Cañas, también se reportan por parte de los Bomberos Voluntarios y de la Dirección de Protección y Seguridad Vial, (Provial), otros hechos de tránsito en distintos puntos del país.

Los Bomberos Voluntarios reportan que un camión se quedó sin frenos en la pendiente conocida como Arca de Noé, en la ruta que de Chiché conduce hacia Tecpán Guatemala. El reporte de los socorristas indica que en el lugar fueron atendidos el piloto y el ayudante del automotor, quienes resultaron con golpes leves y laceraciones, por lo que recibieron atención en el lugar.

En el kilómetro 193.5 de la ruta hacia Huehuetenango, los Bomberos Voluntarios también reportaron un accidente entre un vehículo particular y un autobús extraurbano. En el lugar, los paramédicos atendieron a un menor de 17 años que se encontraba dentro del vehículo, quien presentaba trauma de cráneo, por lo que fue rescatado y estabilizado para luego ser trasladado al Hospital Nacional de Totonicapán, donde es atendido por los médicos de turno.

Cabe resaltar que durante el trayecto la ambulancia fue colisionada por un pickup, por lo que el paciente fue transferido a la unidad AD-56, de Bomberos Municipales que continuó su traslado al Hospital de Totonicapán.

Por aparte, Provial reportó que en el kilómetro 174 de la ruta Interamericana CA-1 Occidente, en jurisdicción de Totonicapán, una camioneta tipo agrícola derrapó y colisionó con otro automóvil. En este incidente solo se reportan daños materiales y se realizan las coordinaciones correspondientes, ya que, a consecuencia del percance, el carril derecho con dirección al occidente se encuentra bloqueado.

Provial también informó que sus brigadas brindaron asistencia vial a un vehículo que quedó varado por desperfectos mecánicos en el kilómetro 209 de la ruta CITO-180, en jurisdicción de Zunil, Quetzaltenango. Asimismo, recomienda a los automovilistas tomar sus precauciones, ya que el carril con dirección al norte permanece obstruido.