Prevén afluencia vehicular en la capital y Villa Nueva este fin de semana por el Bono 14 y el Mundial 2026

Henry Quevedo, vocero de la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva, indicó que puede haber complicaciones en el tránsito por las actividades deportivas, los centros comerciales tienen mayor afluencia, además de mayor circulación de personas debido al pago del Bono 14.

Añadió que también verifican sectores como la CA-9, con dirección hacia el sur del país, donde la afluencia vehicular se incrementa durante este sábado, ya que muchos guatemaltecos viajan hacia las costas del Pacífico.

Otro punto con bastante afluencia vehicular será la ruta de Bárcena a Milpas Altas, ya que se prevé que muchas personas viajen a Antigua Guatemala o hacia el departamento de Occidente.

Anunció que mantienen apoyo al Ejército de Guatemala y a la Policía Municipal en operativos interinstitucionales que se realizan en el municipio de Villa Nueva para velar por la seguridad, así como operativos de alcoholemia para sancionar a personas que conducen bajo efectos de licor y evitar accidentes.

“Será un fin de semana con bastante carga vehicular, tenga la paciencia necesaria, revise su vehículo antes de salir de casa y conduzca con la paciencia y la precaución necesarias”, recomendó el vocero.

Además, la institución informó sobre el cierre de dos carriles de ascenso en la cuesta de Villa Lobos desde la mañana de este sábado 11 de julio, debido a trabajos de fundición que ejecuta la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial).

Las autoridades recomendaron a los automovilistas conducir con precaución, atender la señalización instalada en el área y considerar posibles demoras mientras se desarrollan las labores de mantenimiento en el tramo.

En el caso de la capital, aparte del movimiento que se genere en las cercanías de centros comerciales y restaurantes, se debe tomar en cuenta que en los alrededores del Cerrito del Carmen se encuentra instalada la feria en honor a la Virgen del Carmen, lo que podría afectar el tránsito en las zonas 1, 2 y 6, las cuales también son rutas importantes hacia otras zonas.

Este sábado realizamos trabajos de lanzamiento de concreto como parte de la protección en la montaña en la cuesta de Villa Lobos CA-9 Sur #VillaNueva, #Guatemala.👷🏼⚒



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Para los fines de semana de julio, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) contará con alrededor de 400 agentes para apoyar con operativos de alcoholemia, se anunció esta semana.

Con coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) se continúan realizando en diversos puntos de la ciudad Plan Semáforo Seguro como parte de los operativos en la temporada de pago del Bono 14.