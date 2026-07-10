Multan con Q10 mil a pilotos de transporte pesado y de bus por conducir ebrios en la capital y Villa Nueva

Las autoridades de tránsito informaron este viernes 10 de julio que emitieron multas contra conductores de transporte pesado y el piloto de un autobús por infringir la ley.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la capital reportó que dos vehículos de transporte pesado fueron detenidos en la 26 avenida y 25 calle, zona 5.

Añadió que agentes les hicieron el alto a los pilotos luego de que fueron reportados por conducción temeraria desde el bulevar Vista Hermosa, zona 15.

Según la PMT, uno de los conductores dio positivo en la prueba de alcoholemia, por lo que fue sancionado con la multa de mayor cuantía conforme a la normativa vigente. Otro piloto se presentó para retirar el transporte pesado.

Según informó la PMT, la multa impuesta al piloto asciende a Q10 mil.

En otro caso, Dalia Santos, portavoz de la PMT de Villa Nueva, informó que el conductor de un autobús que se dirigía a la costa sur fue interceptado por agentes en la salida del Cenma.

Para leer más: Las multas de Tránsito aumentan 38%; motoristas encabezan las sanciones y ya son la mitad del parque vehicular

Añadió que al piloto le practicaron una prueba de alcoholemia tras denuncias de usuarios que señalaron que manejaba en estado de ebriedad.

Indicó que la prueba dio positivo y que la multa impuesta al conductor es de Q10 mil.

Santos agregó que el autobús colisionó en el semáforo ubicado en la salida del Cenma e intentó huir. Indicó que la unidad de transporte tiene pendientes de pago otras dos multas.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.