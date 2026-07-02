¿Va a renovar su licencia de conducir? Estas 3 claves pueden evitarle multas y gastos extra

Renovar la licencia de conducir en Guatemala puede parecer un trámite sencillo, pero varios detalles administrativos y legales pueden marcar la diferencia entre ahorrar dinero o enfrentar multas y retrasos.

Con base en una experiencia reciente y consultas realizadas a personal de servicio al cliente de Maycom y autoridades de Tránsito, estos son tres aspectos clave que todo conductor debe tomar en cuenta durante el proceso de renovación.

Estos aspectos forman parte de detalles intrínsecos del proceso de renovación que suelen pasar desapercibidos; sin embargo, aparte de ello, el usuario debe cumplir con los requisitos, documentos y costos establecidos por el Tránsito de la Policía Nacional Civil y Maycom para completar el trámite.

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1. La fecha del trámite puede limitar el tiempo de renovación

Uno de los puntos que más dudas genera es el tiempo exacto para renovar la licencia de conducir.

Si el usuario realiza la renovación antes o el mismo día de vencimiento —fecha que coincide con su cumpleaños y aparece impresa en el documento—, administrativamente la licencia no se considera vencida en Maycom.

Sin embargo, esto tiene una implicación importante: en estos casos únicamente se permite renovar hasta por un máximo de tres años.

En cambio, si la intención es renovar por cinco años, que es el plazo máximo autorizado, el trámite solo podrá realizarse a partir del día siguiente de la fecha de vencimiento.

Este detalle puede ser determinante para quienes buscan extender la vigencia de su documento por más tiempo.

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2. Los 30 días de gracia de Maycom no evitan multas de tránsito

Otro punto importante es que Maycom otorga un período administrativo de 30 días de gracia después del vencimiento para renovar sin recargo.

Por ejemplo, si una licencia venció el 30 de junio, el conductor tiene hasta el 30 de julio para hacer el trámite sin pagar multa administrativa.

No obstante, este plazo no debe confundirse con lo que establece el Reglamento de Tránsito.

Este aspecto cobra relevancia para quienes buscan renovar por cinco años, ya que necesariamente deberán esperar al vencimiento y, por lo tanto, evitar conducir por cuenta propia para no exponerse a sanciones.

Según explicó Dalia Santos, vocera de la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva, el artículo 180, numeral 1 del Reglamento de Tránsito, establece que una licencia se considera vencida desde el día siguiente a la fecha de expiración.

Uno de los errores más frecuentes entre conductores, según Dalia Santos, es confundir los 30 días de gracia que otorga Maycom para renovar la licencia de conducir con un permiso para seguir manejando.

“Los 30 días de gracia que otorga Maycom funcionan como un beneficio administrativo para que el usuario renueve sin recargo, pero eso no cambia lo que establece la ley. Si una licencia vence el 10 de mayo, desde el 11 ya procede la sanción porque la vigencia del documento terminó”. Dalia Santos - vocera de la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva

La vocera recomendó a los conductores no confiarse de ese margen y planificar la renovación para evitar exponerse a una multa de Q300 por portar una licencia vencida, según el Reglamento de Tránsito.

Además, sugirió que quienes decidan esperar para realizar su trámite y así optar a una renovación de cinco años eviten conducir durante esos días y busquen alternativas de movilización, como pedir a alguien que los traslade o utilizar transporte privado, ya que si son sorprendidos en un retén con la licencia vencida podrían ser sancionados con una multa.

3. El examen de la vista solo es válido en la sede correspondiente

El examen de la vista es otro requisito obligatorio para renovar la licencia de conducir, pero existe una limitación que muchos desconocen.

Aunque el examen tiene una vigencia de seis meses, personal de atención al cliente de Maycom indicó que este documento, según regulación de Tránsito de la PNC, únicamente es válido en la sede vinculada a la óptica donde fue emitido.

Esto significa que, si una persona realiza el examen en una óptica cercana a la sede de Villa Nueva, pero luego decide completar el trámite en otra sede, como zona 9 capitalina, el examen no será aceptado.

En ese caso, el usuario tendría que pagar nuevamente por una evaluación visual, alguna de las ópticas que están alrededor de la sede Maycom de la zona 9.

Santos, concluye sobre este proceso que, la renovación de la licencia de conducir no solo implica reunir documentos y pagar costos. También requiere entender la diferencia entre los procesos administrativos de Maycom y las disposiciones legales del Reglamento de Tránsito.

Conocer estos detalles puede ayudar a evitar multas, gastos innecesarios y retrasos al momento de gestionar un nuevo documento.