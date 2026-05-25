Operativos dejan siete capturas y el decomiso de armas en distintos puntos del país

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este lunes 25 de mayo que en diversos operativos se registró la incautación de siete armas de fuego.

Además, reportó la captura de siete personas por distintos hechos ilícitos, entre ellos portación ilegal de armas, disparos injustificados, homicidio y posesión de droga.

Según el reporte, agentes de la Comisaría de Petén capturaron a Otto “N”, de 32 años, en la aldea El Naranjo, Petén, quien trasladaba de manera ilegal una escopeta y dos pistolas en un picop. La PNC añadió que, al notar la presencia policial, intentó huir.

En la aldea Tres Pinos, La Unión, Zacapa, policías de la Comisaría 24 capturaron a Wilian “N”, de 23 años, cuando portaba de manera ilegal una pistola.

Mientras tanto, en la comunidad San Martín Valle Verde, San Antonio Senahú, Alta Verapaz, vecinos entregaron a Gustavo “N”, de 28 años, y a Juan “N”, de 52, señalados de efectuar disparos al aire. Los agentes les incautaron una escopeta ilegal y un arma hechiza.

En la aldea El Carmen, Santa Catarina Pinula, agentes de la Comisaría 13 detuvieron a Edy “N”, de 27 años, a quien le incautaron un revólver calibre 38 especial que portaba ilegalmente.

En otro caso, investigadores capturaron a Héctor “N”, de 37 años, en la aldea El Cruzadero, Melchor de Mencos, Petén, señalado del delito de homicidio.

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Además, policías detuvieron en la zona 4 de Retalhuleu a Víctor “N”, de 19 años, a quien le incautaron cuatro envoltorios con marihuana.

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