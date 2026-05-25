Operativos dejan siete capturas y el decomiso de armas en distintos puntos del país

Justicia

Operativos dejan siete capturas y el decomiso de armas en distintos puntos del país

La PNC reportó la captura de al menos siete personas por portación ilegal de armas, disparos injustificados, homicidio y posesión de droga.

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La Policía Nacional Civil (PNC) informó este lunes 25 de mayo que en diversos operativos se registró la incautación de siete armas de fuego.

Además, reportó la captura de siete personas por distintos hechos ilícitos, entre ellos portación ilegal de armas, disparos injustificados, homicidio y posesión de droga.

Según el reporte, agentes de la Comisaría de Petén capturaron a Otto “N”, de 32 años, en la aldea El Naranjo, Petén, quien trasladaba de manera ilegal una escopeta y dos pistolas en un picop. La PNC añadió que, al notar la presencia policial, intentó huir.

En la aldea Tres Pinos, La Unión, Zacapa, policías de la Comisaría 24 capturaron a Wilian “N”, de 23 años, cuando portaba de manera ilegal una pistola.

EN ESTE MOMENTO

AME1863. SAN MARTIN SACATEPÉQUEZ (GUATEMALA), 14/05/2026.- Una indígena de la etnia maya recoge agua durante una ceremonia ancestral en la laguna de Chicabal este jueves, en San Martín Sacatepéquez (Guatemala). El misticismo y la necesidad se volvieron a congregar en las aguas sagradas de una laguna situada a dos mil metros de altitud en un volcán en Guatemala, donde cientos de indígenas de la etnia maya celebraron su ancestral ceremonia para combatir la sequía que afecta a sus cultivos. EFE/ Alex Cruz

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Agentes de la comisaría 12 resguardan la vivienda abandonada en la colonia Lomas de Santa Faz, zona 18, donde fueron capturados dos presuntos integrantes del Barrio 18 durante un operativo policial. (Foto Prensa Libre: PNC)

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Mientras tanto, en la comunidad San Martín Valle Verde, San Antonio Senahú, Alta Verapaz, vecinos entregaron a Gustavo “N”, de 28 años, y a Juan “N”, de 52, señalados de efectuar disparos al aire. Los agentes les incautaron una escopeta ilegal y un arma hechiza.

En la aldea El Carmen, Santa Catarina Pinula, agentes de la Comisaría 13 detuvieron a Edy “N”, de 27 años, a quien le incautaron un revólver calibre 38 especial que portaba ilegalmente.

En otro caso, investigadores capturaron a Héctor “N”, de 37 años, en la aldea El Cruzadero, Melchor de Mencos, Petén, señalado del delito de homicidio.

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Además, policías detuvieron en la zona 4 de Retalhuleu a Víctor “N”, de 19 años, a quien le incautaron cuatro envoltorios con marihuana.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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