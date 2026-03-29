Operativos durante tres días por casos de violencia contra la mujer dejan 76 personas detenidas

La Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público (MP) informó que durante tres días consecutivos ejecutó operativos con la Policía Nacional Civil (PNC) en el país contra personas implicadas en hechos contra niñas, niños y mujeres.

“En total se ejecutaron 236 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia, 121 de las cuales arrojaron resultados positivos”, indicó el MP.

Durante estos operativos fueron capturadas 76 personas y se localizaron indicios relevantes para distintas investigaciones.

El MP añadió que durante las diligencias se priorizó la atención integral de las víctimas y el resguardo de los indicios para fortalecer los casos.

“Estas acciones reflejan el compromiso institucional de investigar, perseguir penalmente y avanzar en casos en los que las víctimas demandan justicia, logrando la vinculación de personas sindicadas y el fortalecimiento de los procesos mediante la obtención de evidencia clave”, explicó el MP.