“Pagaron por una promesa y los abandonaron”: el mensaje de Gabriel García Luna tras la condena por la tragedia de 53 migrantes en Texas

“Este caso nos mostró cómo operan, cómo captan, cómo mueve, cómo cobran”, dijo el fiscal general y jefe del Ministerio Público, Gabriel García Luna, durante una conferencia del Departamento de Justicia de Estados Unidos, tras la sentencia de 30 años impuesta a Rigoberto Ramón Miranda Orozco.

Miranda Orozco es uno de los responsables del tráfico ilegal de migrantes desde Guatemala, a través de México y con destino a Estados Unidos. En un contenedor viajaban 64 personas, de las cuales 53 murieron y 11 resultaron heridas.

El fiscal del Distrito Oeste de Texas, Justin Simmons, explicó que, en junio del 2022, la policía recibió una llamada sobre un tráiler abandonado en Quintana Rood, a la izquierda de San Antonio, Texas.

Simmons enfatizó que las víctimas sufrieron durante sus últimos momentos de vida. Explicó que había ropa tirada en el remolque porque los ocupantes intentaron aliviar el intenso calor y la humedad ante la falta de aire acondicionado y ventilación.

En la tragedia fallecieron 21 guatemaltecos y 32 personas de México y Honduras, entre ellas dos menores y una mujer embarazada.

“53 vidas, no una estadística. Personas, hijos, madres, padres, hermanas que salieron de Guatemala buscando una vida mejor. Pagaron por una promesa y quienes cobraron los abandonaron a su suerte”, declaró García Luna.

El fiscal general de Guatemala afirmó que el dolor de las familias no termina con un proceso penal y advirtió que la tragedia no quedará en el olvido.

Sostuvo que, pese a la administración anterior, la de Consuelo Porras, “que fue un desastre”, se investigó la operación de la estructura criminal bajo la dirección de investigadores y fiscales estadounidenses.

García Luna afirmó que no se perseguirá únicamente a quien conduce, sino también a quien organiza, financia, cobra y se enriquece con el tráfico de personas.

“Vamos a seguir el dinero, investigar las ganancias que sostienen estas redes… Vamos a proteger a las víctimas, a los testigos. Porque un país que no protege a quien confía en su justicia no tiene derecho a llamarse justo”, añadió.

García Luna anunció que Guatemala será el país que “persigue a los victimarios, que actúa sobre sus bienes y que protege a su gente”.

Además, solicitó el apoyo de los guatemaltecos para que brinden toda la información disponible para perseguir a cualquier delincuente, pandilla, terrorista o cartel.

Asimismo, aseguró que cada uno de los casos recientes avanza y que “pronto tendremos los resultados que espera cada una de las poblaciones”.

García Luna agradeció a las agencias y autoridades de Estados Unidos por el apoyo en las investigaciones que llevaron a las sentencias de los responsables del caso San Antonio.

El jefe del MP explicó que muchas personas que buscan un futuro mejor recurren a criminales que terminan poniéndolas en riesgo. Agregó que venden sus casas, las hipotecan, se endeudan y, en el peor de los casos, pierden la vida.

“Estas personas ofrecen este supuesto sueño americano y están poniéndolos en riesgo, endeudándolos y haciéndolos pasar por muchas dificultades durante el tramo, así como violaciones y extorsiones, luego cada uno se desentiende”, finalizó.