Pandillero de la MS buscó ocultarse en Guatemala, pero la PNC lo capturó tras persecución en Villa Nueva

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a un salvadoreño con orden de aprehensión por homicidio agravado en su país, durante un operativo en Villa Nueva.

El arresto ocurrió en el km 14.5 del bulevar Hacienda Las Flores, residenciales Villa Lobos, zona 2, donde agentes de la comisaría 15 detuvieron a Brandon “N”, de 25 años.

Según el reporte policial, los agentes observaron al individuo caminar de forma sospechosa. Al notar la presencia policial, huyó, lo que originó una persecución a pie por los callejones del sector, hasta su captura.

Tras ser identificado, el detenido indicó ser salvadoreño y permanecer de manera irregular en Guatemala.

La PNC comentó que la base de datos de la Interpol confirmó que Brandon tiene una orden de captura vigente en El Salvador por homicidio agravado, emitida el 13 de noviembre de 2023 por un tribunal de Ahuachapán, con una condena de 12 años.

La policía dijo que capturado será expulsado y entregado a las autoridades salvadoreñas en la frontera Las Chinamas, en Jalpatagua, Jutiapa.

Añadió que, en total, han sido ubicados 29 salvadoreños en Guatemala: 13 cumplen condena por distintos delitos y 16 han sido expulsados hacia El Salvador.