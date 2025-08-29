Pareja llevaba más de Q283 mil escondidos en vehículo y el hombre tiene 21 antecedentes

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este viernes 29 de agosto que agentes de la Comisaría 13, en conjunto con la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica y fiscales, recapturaron a una pareja que tenía ocultos Q283 mil 675 en una camioneta.

La institución añadió que las detenciones ocurrieron en la zona 3 de Fraijanes y que los capturados no pudieron justificar la procedencia ni la legalidad del efectivo.

Se trata de Josué “N”, de 42 años, y Claudia “N”, de 28, quienes se encontraban en una camioneta que fue inspeccionada con apoyo del K-9 “Basa”, según la PNC.

La Policía afirmó que el dinero estaba escondido en el compartimiento del asiento del acompañante.

Además, fueron decomisadas dos tolvas, 50 municiones, seis pasamontañas, cinco gorras y dos celulares, que servirán para continuar con la investigación.

Según la PNC, Josué “N” tiene 21 antecedentes por delitos como robo, intento de violación, atentado, portación ilegal de arma de fuego y escándalo bajo efectos de droga, cometidos entre mayo del 2003 y julio del 2014.

Claudia “N” tiene un antecedente por extorsión en forma continuada, de fecha 5 de marzo del 2021.

“El dinero y los objetos incautados fueron debidamente embalados por fiscales para las diligencias correspondientes, y se continúa con la investigación para establecer si hay más personas involucradas en este caso”, añadió el informe policial.

Para leer más: Decomisan más de Q400 mil y celulares en cateos contra las extorsiones en Suchitepéquez

Pareja recapturada en Fraijanes tenía más de Q. 283 mil escondidos en una camioneta



Detenido tiene 21 antecedentes pic.twitter.com/4GTUpZW0xn — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) August 29, 2025

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.