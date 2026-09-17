Persecución termina con la captura de dos presuntos coyotes que trasladaban a personas de distintas nacionalidades

Dos hombres que fueron sorprendidos cuando trasladaban de manera irregular a seis personas de distintas nacionalidades fueron capturados durante un operativo policial en el caserío Ciénaga Grande, aldea El Suquinay, San Antonio La Paz, El Progreso.

Según la información compartida este jueves 17 de septiembre por la Policía Nacional Civil (PNC), los detenidos fueron identificados como Dennis “N”, de 27 años, y Pablo “N”, de 29.

Los detenidos se desplazaban en un vehículo en el que trasladaban a seis personas de entre 19 y 49 años, procedentes de Cuba, Ecuador y Honduras.

Durante el operativo, los agentes les marcaron el alto; sin embargo, los hombres no atendieron la indicación, por lo que hubo una persecución que finalizó con la detención de los dos presuntos responsables.

Al efectuar la verificación correspondiente, los agentes establecieron que las seis personas habían ingresado a Guatemala de manera irregular.

Uno de los migrantes tenía lesiones, por lo que recibió asistencia prehospitalaria del personal policial. Los agentes también les proporcionaron agua y alimentos.

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Posteriormente, los extranjeros fueron trasladados al Instituto Guatemalteco de Migración, en la frontera de Agua Caliente, para que se determine su situación migratoria conforme a los procedimientos establecidos.

Los dos detenidos fueron puestos a disposición del juzgado correspondiente, donde deberán solventar su situación jurídica.

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