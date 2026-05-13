Persecución termina con una captura, la recuperación de dos picops y el hallazgo de una mujer herida de bala

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Persecución termina con una captura, la recuperación de dos picops y el hallazgo de una mujer herida de bala

La PNC detalló los resultados de una persecución en la colonia La Florida, zona 19.

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LEISER N, PRESUNTO ROBACARROS

Leiser “N” es señalado del robo de vehículos. (Foto Prensa Libre: PNC)

Tras una persecución en la colonia La Florida, zona 19, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a un presunto robacarros y recuperaron dos picops robados recientemente en la capital, informó la institución policial este miércoles 13 de mayo.

Añadió que agentes de la Comisaría 16 interceptaron a Leiser “N”, de 25 años, quien conducía un picop blanco modelo 2024, con placas P-391KLL.

Según la PNC, la placa del picop aparecía solvente en los registros, pero al verificar el número de chasis y motor, los agentes se percataron de que había sido robado el 11 de mayo en la colonia Carabanchel, zona 11, por hombres armados.

Según las investigaciones, al automotor le correspondían las placas P-940KVG.

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La PNC afirmó que el ahora capturado era custodiado por otros dos individuos que se movilizaban en un picop rojo, modelo 2020, P-376KLV, quienes, al percatarse de la presencia policial, abandonaron el vehículo, que también tiene reporte de robo desde el 11 de mayo por individuos armados en la colonia La Brigada, zona 7.

Las placas de ese automotor pertenecen a otro vehículo y las originales son P-779KVM, añadió el informe policial.

Durante el operativo, agentes de la PNC también auxiliaron a una mujer de 29 años que presentaba una herida de proyectil de arma de fuego, por lo que fue trasladada de inmediato a un centro asistencial para recibir atención médica. Se presume que los sospechosos que huyeron y abandonaron el picop son los responsables de ese hecho armado, por lo que la investigación continúa.

“El detenido y los otros sujetos presuntamente forman parte de una estructura criminal dedicada al robo de vehículos en distintos sectores de la ciudad”, remarcó la PNC.

Para leer más: Intensa persecución: videos muestran a piloto que maneja en contra de la vía y choca de frente a otro auto en el Libramiento de Chimaltenango

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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