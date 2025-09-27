PNC captura a dos presuntos pandilleros de la MS en El Gallito

Las fuerzas de seguridad reportaron la detención de dos presuntos pandilleros en El Gallito, en la zona 3 de la ciudad de Guatemala. Los reportes policiales señalan a los hombres de formar parte de la Mara Salvatrucha (MS).

Se trata de Rudy Suy Ajanel alias “El Chaparro” y William Méndez Ortiz apodado “El Willy”, quienes fueron alcanzados por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) cuando se intentaron dar a la fuga.

Los agentes policiales encontraban patrullando en la zona, cuando los hombres al percatarse de los agentes procedieron a escapar, pero fueron detenidos.

El hecho ocurrió en la 7a avenida y 12 calle, barrio El Gallito, zona 3, cuando portaban “una subametralladora y municiones exclusivas y especiales para las fuerzas de seguridad del Estado”, según el reporte de las autoridades.

Las autoridades indicaron que “estas capturas forman parte de una serie de operativos estratégicos ordenados por el director general de la PNC, David Custodio Boteo, con el objetivo de desarticular a las pandillas que operan en sectores como El Gallito”.

Esta semana las autoridades ingresaron una vez más a este sector de la zona 3 en un fuerte operativo que permitió la captura de presuntos pandilleros y la remisión de menores de edad. Todos ellos asociados a la pandilla MS, indican las investigaciones.

La situación legal de los detenidos todavía no ha sido aclarada, se espera que este domingo el grupo de sospechosos rinda audiencia de primera declaración en el juzgado de turno.