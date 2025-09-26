Qué pasó con los presuntos delincuentes capturados tras enfrentamiento en la avenida Elena y barrio El Gallito  

Autoridades informaron este viernes 26 de septiembre que los capturados en la 24 calle y avenida Elena, zona 1 de la capital, fueron ligados a proceso por homicidio y homicidio en grado de tentativa.

Se trata de Edison Alexander Tocay Jacap y Heber Habraham Díaz de la Cruz, implicados en la muerte del agente de la Policía Nacional Civil (PNC), Cleofas Ortega, de 34 años.

Ambos fueron enviados a prisión preventiva. La audiencia de etapa intermedia quedó programada para el 16 de enero del 2026 en el Juzgado Cuarto Penal.

Según autoridades, en el caso de Heber Díaz, este fue notificado de otra orden de captura por asesinato. De acuerdo con la investigación, el hecho criminal ocurrió el 25 de marzo en la zona 6.

Díaz es señalado de haber trasladado a la persona que disparó contra la víctima y luego huyó.

Capturados en El Gallito

De acuerdo con autoridades, los también detenidos el miércoles 24 de septiembre fueron divididos en dos grupos para la audiencia de primera declaración.

El primer grupo lo integran cuatro presuntos delincuentes, señalados de promoción y fomento, y tenencia ilegal de armas de fuego. Únicamente se les dio a conocer el motivo de su detención.

La audiencia de primera declaración será este domingo 28 de septiembre por la mañana.

Mientras que el segundo grupo, conformado por seis presuntos delincuentes, es señalado de portación ilegal de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

La audiencia de primera declaración comenzó la madrugada de este viernes, aunque se reprogramó su continuación para el domingo 28 de septiembre. Ambos grupos fueron capturados en operativo en el barrio El Gallito.

Hecho armado en la avenida Elena

El miércoles 24 de septiembre, un enfrentamiento armado entre agentes investigadores de la PNC y tres supuestos sicarios se registró en la avenida Elena.

La PNC informó que ese día la primera balacera se originó durante un operativo contra una estructura criminal de la Mara Salvatrucha dedicada a las extorsiones. Derivado del enfrentamiento, murió el agente Cleofas Ortega y un presunto delincuente.

Los investigadores habían individualizado un vehículo de esta estructura cuando se produjo el intercambio de disparos. Posteriormente, las acciones se extendieron al barrio El Gallito, donde hubo capturas y el decomiso de armas y municiones.

