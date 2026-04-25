PNC decomisa más de Q111 mil y droga en operativo contra narcomenudeo en San Marcos

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que durante un allanamiento en contra de una estructura del narcomenudeo que opera en San Marcos, se decomisó Q111 mil, US$620 y cocaína.

De acuerdo con Jorge Aguilar, portavoz de la PNC, el operativo fue coordinado por investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), con apoyo de policías de las Fuerzas Especiales de Policía (FEP) y fiscales del Ministerio Público.

En el inmueble allanado fue detenida Diana “N”, de 28 años, a quien se le incautó el dinero y 11 colmillos con cocaína. Según las autoridades, la vivienda era utilizada para actividades vinculadas al narcomenudeo.

“La diligencia permitió ubicar dinero en efectivo y droga que presuntamente era distribuida en el sector”, indicó la policía.

Las autoridades señalaron que estos operativos forman parte de acciones para reducir la venta de estupefacientes a pequeña escala.

“Continuamos con operativos coordinados para combatir el narcomenudeo en distintos puntos del país”, comentó Aguilar.

La detenida fue puesta a disposición del juzgado correspondiente, donde deberá solventar su situación legal.