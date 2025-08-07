PNC efectúa operativos en las zonas 6 y 18 tras captura de sicarios y alerta de posibles ataques armados

David Custodio Boteo, director de la Policía Nacional Civil (PNC), informó este jueves 7 de agosto que, derivado del aislamiento de los cabecillas del Barrio 18 y la mara Salvatrucha, se han implementado operativos tras recibir alertas.

Añadió que los operativos se desarrollan en la colonia Paraíso II y el bulevar San Rafael, en la zona 18. También se efectúan acciones similares en la zona 6.

Indicó que, la noche del miércoles 6 de agosto, fueron capturados seis sicarios del Barrio 18 en la zona 8 de Fraijanes.

Afirmó que a los detenidos se les incautaron armas de fuego, municiones, droga y otros ilícitos.

Boteo refirió que había una alerta sobre posibles ataques contra guardias del Sistema Penitenciario, agentes de la PNC o pandilleros rivales.

Explicó que continuarán trabajando con las fuerzas combinadas y que recaban información para efectuar allanamientos.

El 31 de julio, el Ministerio de Gobernación informó del traslado de cabecillas de las maras Barrio 18 y Salvatrucha a la cárcel Renovación 1, en Escuintla.

“El traslado de los máximos cabecillas del Barrio 18 y la mara Salvatrucha se efectuó anoche, 30 de julio del 2025, al Centro de Detención de Máxima Seguridad Renovación I”, publicó entonces en X el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez.

Según el funcionario, esta operación para el traslado “tomó semanas de trabajo, planificación, investigación, inteligencia, logística, entrenamiento, control, seguimiento técnico, uso de drones, unidades k9, ambulancias, documentación táctica y análisis estratégico”.

Operativos para proteger a los ciudadanos honrados.



Si tiene información sobre refugio de mareros o dónde se están moviendo, llame al tel. 110 o 1561.



No más mareros en las calles, les toca cárcel pic.twitter.com/zIRu0JC83d — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) August 7, 2025

