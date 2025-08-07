PNC efectúa operativos en las zonas 6 y 18 tras captura de sicarios y alerta de posibles ataques armados
Justicia

PNC efectúa operativos en las zonas 6 y 18 tras captura de sicarios y alerta de posibles ataques armados

La PNC desarrolla operativos tras recibir alertas de posibles ataques armados contra las fuerzas de seguridad.

|

Autoridades de la PNC lideran operativo contra las pandillas en la zona 18 de la capital. (Foto Prensa Libre: PNC)

David Custodio Boteo, director de la Policía Nacional Civil (PNC), informó este jueves 7 de agosto que, derivado del aislamiento de los cabecillas del Barrio 18 y la mara Salvatrucha, se han implementado operativos tras recibir alertas.

Añadió que los operativos se desarrollan en la colonia Paraíso II y el bulevar San Rafael, en la zona 18. También se efectúan acciones similares en la zona 6.

Indicó que, la noche del miércoles 6 de agosto, fueron capturados seis sicarios del Barrio 18 en la zona 8 de Fraijanes.

Afirmó que a los detenidos se les incautaron armas de fuego, municiones, droga y otros ilícitos.

EN ESTE MOMENTO

Aranceles banderas de Guatemala y Estados Unidos con fondo de dólares por aranceles a Centroamérica

Aranceles de Trump: TLC de Estados Unidos con Centroamérica sobrevive, pero pierde beneficios arancelarios. ¿Qué futuro tiene?

Estuardo Gálvez, exrector de la Usac, durante el acto protocolario. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

Estuardo Gálvez resurge tras las últimas votaciones del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang)

Boteo refirió que había una alerta sobre posibles ataques contra guardias del Sistema Penitenciario, agentes de la PNC o pandilleros rivales.

Explicó que continuarán trabajando con las fuerzas combinadas y que recaban información para efectuar allanamientos.

El 31 de julio, el Ministerio de Gobernación informó del traslado de cabecillas de las maras Barrio 18 y Salvatrucha a la cárcel Renovación 1, en Escuintla.

“El traslado de los máximos cabecillas del Barrio 18 y la mara Salvatrucha se efectuó anoche, 30 de julio del 2025, al Centro de Detención de Máxima Seguridad Renovación I”, publicó entonces en X el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez.

LECTURAS RELACIONADAS

Video muestra huida de supuestos atacantes tras la masacre en funeraria de la zona 1

CABECILLAS MS Y BARRIO 18 A RENOVACIÓN

Treinta pandilleros en taxis pirata seguían a un convoy que trasladaba a cabecillas de maras, afirma la PNC

Según el funcionario, esta operación para el traslado “tomó semanas de trabajo, planificación, investigación, inteligencia, logística, entrenamiento, control, seguimiento técnico, uso de drones, unidades k9, ambulancias, documentación táctica y análisis estratégico”.

Para leer más: ¿Quiénes son los cabecillas de la estructura DiMassimo Spa que explotaba sexualmente a mujeres extranjeras?

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:
Óscar García
Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Barrio 18 Mara Salvatrucha Ministerio de Gobernación Zona 18 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Facebook Prensa Libre
Instagram Prensa Libre
X Prensa Libre
Tiktok Prensa Libre
Linkedin Prensa Libre
Youtube Prensa Libre
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Prensa Libre