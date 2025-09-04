PNC explica cómo decomisó armas y municiones ilegales en un vehículo en la zona 5

Investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas capturaron a Luis “N”, de 24 años, quien tenía armamento ilegal, informó la Policía Nacional Civil (PNC).



La detención se registró el miércoles 3 de septiembre durante un operativo realizado en la 12 avenida y 27 calle, zona 5 de la capital.

Según la PNC, el detenido intentó abandonar una camioneta en el parqueo de una gasolinera al percatarse de la presencia policial.



Tras ser interceptado, los agentes efectuaron un registro al vehículo, donde localizaron dos carabinas calibre .223 con los números de registro esmerilados.





También decomisaron cuatro tolvas para fusil, dos tolvas para pistola y 25 municiones de diferentes calibres.

De acuerdo con la institución, en el operativo también se decomisó un esmerilador, herramienta que se presume fue utilizada para eliminar los registros de identificación de las armas.



Además del armamento, la PNC decomisó la camioneta con placas P-759KXG y un teléfono celular que será analizado por los equipos de investigación para establecer posibles vínculos con estructuras criminales.

El detenido fue trasladado al juzgado de turno para el proceso judicial respectivo, mientras continúan las investigaciones del caso, afirmó la PNC.

