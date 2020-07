PNC implementa planes de seguridad por aumento de circulación de efectivo en julio

La PNC implementa plan para limitar robos, asaltos y atracos por el pago del Bono 14 y programas sociales del gobierno debido a la pandemia de la covid-19. Foto Prensa Libre: Carlos Hernández

Durante julio se espera que el flujo de dinero aumente en el país por el pago del Bono 14, pago de quincena, pago de fin de mes y las ayudas financieras del Estado por la emergencia sanitaria de la covid-19 que ha afectado a muchas familias, por lo que la Policía Nacional Civil (PNC) implementó planes de seguridad para evitar robos, extorsiones y fraude.

Según publicó Prensa Libre, la emisión de dinero en circulación durante las próximas semanas podría alcanzar hasta 30 por ciento más para cubrir las demandas de los pagos de programas económicos de apoyo social y el desembolso del Bono 14.

La pandemia global ha afectado la economía de los países y Guatemala no es la excepción, por lo que Gustavo Mancur, presidente del Crédito Hipotecario Nacional (CHN) informó a Prensa Libre que desde el pasado 4 al 9 de junio, la entidad había desembolsado Q92.2 millones para pagar el Fondo de Protección al Empleo a 35 mil 233 trabajadores que fueron suspendidos de sus labores por la emergencia sanitaria.

Asimismo, entre las ayudas financieras dadas por el gobierno también está el Bono Familia que consiste en dar Q1 mil a las familias beneficiadas por tres meses, aunque no todas las personas pueden acceder por el acceso a un banco, servicios de Internet o un teléfono inteligente.

Jorge Aguilar, vocero de la PNC, explicó que los agentes de las fuerzas de seguridad fueron priorizados para realizar más patrullajes ciudadanos, y así limitar que las personas que retiren el dinero en efectivo de las agencias o cajeros automáticos sean asaltadas.

“Para evitar esta situación la PNC hace la recomendación para que las personas utilicen su banca en línea y también realicen pagos en línea para evitar el retiro del dinero en efectivo. Sabemos que hay personas que no van a poder hacer uso de estas herramientas y deben tomar en cuenta que no tienen que llevar grandes cantidades de dinero para no ser víctimas de los criminales”, apuntó.

El portavoz señaló que existen alianzas con agentes de empresas de seguridad privada para que estén alertas y denuncien cualquier atraco o asalto en cajas de barrio o agencias bancarias. Asimismo, señaló que el personal policial fue priorizado para realizar estas tareas, ya que, agentes oficinistas y de unidades especialistas como la División de Seguridad Turística (DISETUR), Fuerzas Especiales, División de Protección a la Naturaleza (DIPRONA) que fueron reasignadas a dichos patrullajes.

PNC menguada

La covid-19 también ha pasado la factura en las fuerzas de seguridad, ya que, hasta el pasado 2 de julio, la institución reportó el contagio de 431 agentes, de los cuales 294 se han recuperado y 133 casos continúan activos. Asimismo, han fallecido cuatro policías, entre ellos: Julio Alberto Morales López, exjefe de la Fuerza de Tarea Chortí en Zacapa y el investigador Jorge Luis Cuja Antonio.

Mientras que 426 agentes están en cuarentena porque estuvieron en contacto con compañeros que dieron positivo o están a la espera de los resultados de las pruebas y 1 mil 595 policías ya salieron de la cuarentena. La PNC tiene 42 mil agentes activos en sus filas y según el vocero todo el personal –sin contar los policías contagiados y los que están en cuarenta— la mayoría realizan patrullajes, pero aclaró que los investigadores continúan haciendo investigación criminal y no están asignados a estas tareas.

Las autoridades están conscientes del problema que representan los contagios en el personal, aunque tratan de minimizar el impacto. Con respecto a esta situación, Aguilar señaló que la pandemia no es un obstáculo para que los policías sigan dando seguridad ciudadana a la población, porque, aunque hay incluso hasta subestaciones policiales en cuarentena, los agentes han sido priorizados en sus tareas.

Extorsiones

David Boteo, jefe de la División del Programa Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA), explicó que, aunque algunas clicas del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS) tienen suspendidos los cobros de extorsión, existe el riesgo de que familias sean amenazadas por imitadores para aprovechar la liquidez de efectivo que existirá durante julio.

Respecto a esta situación, Boteo afirmó que tienen preparado un plan para evitar que los ciudadanos sean víctimas de estos delitos, para ejecutar allanamientos y detenciones de personas que estén extorsionando.

“Los imitadores sin amenaza real de atentado siguen surgiendo por eso es necesaria la asesoría para determinar si son imitadores u oportunistas”, señaló.

El pasado 2 de julio, las autoridades capturaron a 10 personas y notificaron a 15 reos de nuevas órdenes de aprehensión por supuestamente extorsionar al transporte extraurbano de Quetzaltenango, Retalhuleu y Suchitepéquez. Según la investigación, dichos privados de libertad y personas exigían de forma semanal el pago de la extorsión y entre los capturados hay expandilleros e integrantes del Barrio 18, explicó Boteo.

Además, indicó que se prevé que en los próximos días se incrementen robos, asaltos a peatones y delitos contra el patrimonio, por lo que elaboraron un plan de prevención en lugares aledaños a bancos, cajeros automáticos, pasarelas, mercados y avenidas principales para prevenir estos delitos.