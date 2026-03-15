Roban dinero de las alcancías en la parroquia Candelaria durante la madrugada de este 15 de marzo

Justicia

Roban dinero de las alcancías en la parroquia Candelaria durante la madrugada de este 15 de marzo

El templo de Nuestra Señora de Candelaria, uno de los más visitados durante la Cuaresma en la capital, fue escenario de un robo en la madrugada del cuarto domingo: desconocidos rompieron alcancías y sustrajeron el dinero.

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La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público investigan el robo de alcancías en el templo de Nuestra Señora de Candelaria, en la zona 1 capitalina, luego de que desconocidos ingresaran en la madrugada del cuarto domingo de Cuaresma. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec).

Desconocidos ingresaron en la madrugada del cuarto domingo de Cuaresma a la iglesia de Candelaria, en la 13 avenida y 1a. calle de la zona 1, donde rompieron las alcancías metálicas colocadas frente a distintas imágenes y sustrajeron el dinero.

El párroco Manuel Chilín, a cargo del templo, informó que a las 6.10 horas de este 15 de marzo se percataron del hecho.

Explicó que los sujetos cubrieron las cámaras de vigilancia y que, según las primeras observaciones, habrían ingresado por el área del coro.

Durante el cuarto domingo de Cuaresma, unas 30 mil personas visitan la iglesia de Candelaria para recibir turnos para el cortejo procesional del Jueves Santo —también llamado Jueves Blanco— y para la procesión infantil.

EN ESTE MOMENTO

WASHINGTON (United States), 09/12/2025.- US Trade Representative Jamieson Greer appears before the Senate Appropriations Committee, Subcommittee on Commerce, Justice, Science, and Related Agencies during a hearing at the US Capitol in Washington, DC, USA, 09 December 2025. The hearing titled 'A Review of the Activities and Fiscal Year 2026 Funding Priorities of the Office of the United States Trade Representative (USTR)' focuses on the USTR's actions and budget. (Estados Unidos) EFE/EPA/WILL OLIVER

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El Consejo Parroquial aseguró que la jornada de entrega de turnos se desarrolla de forma normal en las ubicaciones establecidas para cada uno de los cortejos.

El padre Manuel Chilín agradeció que el incidente no dejara daños a personas y que únicamente se tratara de un robo económico. Añadió que el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y la Municipalidad de Guatemala acudieron de inmediato al lugar.

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Agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) continúan las diligencias en el templo para recabar indicios que fortalezcan la investigación.

“Lamentamos que personas que quieran hacerle daño a la iglesia hayan entrado y, pues, rezamos por ellas”.

Padre Manuel Chilín.

Las autoridades eclesiásticas anunciaron que reforzarán las medidas de seguridad para evitar que una situación similar se repita.

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ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

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Oscar Vásquez

Periodista de Prensa Libre especializado en cobertura nacional, con 1 año de experiencia.

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