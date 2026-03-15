Roban dinero de las alcancías en la parroquia Candelaria durante la madrugada de este 15 de marzo

Desconocidos ingresaron en la madrugada del cuarto domingo de Cuaresma a la iglesia de Candelaria, en la 13 avenida y 1a. calle de la zona 1, donde rompieron las alcancías metálicas colocadas frente a distintas imágenes y sustrajeron el dinero.

El párroco Manuel Chilín, a cargo del templo, informó que a las 6.10 horas de este 15 de marzo se percataron del hecho.

Explicó que los sujetos cubrieron las cámaras de vigilancia y que, según las primeras observaciones, habrían ingresado por el área del coro.

Durante el cuarto domingo de Cuaresma, unas 30 mil personas visitan la iglesia de Candelaria para recibir turnos para el cortejo procesional del Jueves Santo —también llamado Jueves Blanco— y para la procesión infantil.

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El Consejo Parroquial aseguró que la jornada de entrega de turnos se desarrolla de forma normal en las ubicaciones establecidas para cada uno de los cortejos.

El padre Manuel Chilín agradeció que el incidente no dejara daños a personas y que únicamente se tratara de un robo económico. Añadió que el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y la Municipalidad de Guatemala acudieron de inmediato al lugar.

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Agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) continúan las diligencias en el templo para recabar indicios que fortalezcan la investigación.

“Lamentamos que personas que quieran hacerle daño a la iglesia hayan entrado y, pues, rezamos por ellas”. Padre Manuel Chilín.

Las autoridades eclesiásticas anunciaron que reforzarán las medidas de seguridad para evitar que una situación similar se repita.

#CiudadDeGuatemala | Personas desconocidas ingresaron durante la madrugada al Templo de Candelaria, en la zona 1 capitalina.



Según el párroco, sustrajeron dinero de las alcancías. Autoridades del Ministerio Público de Guatemala y la Policía Nacional Civil de Guatemala realizan… pic.twitter.com/0hgsyRBf9X — Oscar Vásquez Mijangos (@oa_vasquezz) March 15, 2026

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