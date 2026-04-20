PNC remite a dos menores señalados de ataque armado contra mujer en San Miguel Petapa

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó este lunes 20 de abril que dos adolescentes, de 17 y 16 años, fueron remitidos al juzgado respectivo, señalados de ser los presuntos responsables de un ataque armado en San Miguel Petapa.

Según la PNC, tras una persecución en el caserío El Cerro, zona 3 de San Miguel Petapa, agentes de la Comisaría 15 interceptaron y remitieron al juzgado respectivo a ambas personas.

De acuerdo con el informe policial, los remitidos habrían herido de bala a una mujer en la zona 4 de ese municipio.

“Tras cometer el atentado huyeron del lugar en una motocicleta; sin embargo, luego de una persecución fueron interceptados”, aseguró la PNC.

Añadió el informe policial que a los adolescentes les incautaron una pistola que se presume fue utilizada en el ataque armado, hecho que verificará el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Según la PNC, la investigación continúa.

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Otra captura

En otro caso, la PNC informó que, en un operativo de seguridad en la colonia Trigales, zona 7 de Quetzaltenango, agentes capturaron a Iris “N”, de 21 años, alias “La China”, quien tenía dos órdenes de captura por extorsión.

Las órdenes de aprehensión fueron emitidas el 25 de abril y el 28 de septiembre del 2025 por juzgados de Quetzaltenango y Guatemala, agregó la PNC.

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