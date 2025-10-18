PNC y MP desarticulan estructura delictiva vinculada a asesinatos y tráfico de armas

Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de Delitos contra la Vida de la Policía Nacional Civil (PNC), en coordinación con el Ministerio Público (MP), ejecutaron un operativo a gran escala en tres departamentos del país.

La acción, desarrollada mediante 38 allanamientos simultáneos en Guatemala, Retalhuleu y Chimaltenango, tuvo como objetivo principal la localización de evidencias forenses y materiales que permitan fortalecer varios procesos de investigación por hechos violentos contra la vida.

Como resultado de las diligencias, las fuerzas de seguridad reportaron la captura de 10 presuntos implicados en diversos delitos y la incautación de un arsenal y otros objetos ilícitos.

Entre los detenidos, según el reporte de la PNC, se encuentra Nidia “N”, de 36 años, investigada por su presunta participación en el delito de asesinato en grado de tentativa. Asimismo, se reporta que, por el delito de asesinato, fueron aprehendidos José “N”, de 26 años, alias “Nergal”, identificado como integrante activo de la estructura delictiva del Barrio 18, y Jhon “N”, de 29 años.

También se reporta la captura de otras siete personas señaladas por los delitos de asesinato, asociación ilícita y comercio, tráfico y almacenamiento ilícito de armas. Fueron identificados como Esvin “N”, de 35 años; Claudia “N”; Clara “N”; Herber “N”; Esvin “N”, de 30 años; Kevin “N”, de 29 años; y Carlos “N”, de 29 años.

Como resultado de los allanamientos en distintos inmuebles, las autoridades incautaron varias armas de fuego —dos pistolas, una carabina y un fusil—, tres cargadores, municiones de diversos calibres y varios teléfonos celulares.

Además, se localizó y aseguró la suma de Q17,600 en efectivo, presuntamente proveniente de actividades ilícitas, según afirmaron las autoridades.

De acuerdo con la PNC, estas diligencias se realizaron en seguimiento a un hecho registrado el 19 de septiembre del 2023, en el municipio de Amatitlán. Las investigaciones indican que, en esa ocasión, varios sujetos, simulando ser investigadores de la DEIC, se llevaron por la fuerza a un hombre, a quien posteriormente trasladaron a un área desolada del mismo municipio, donde le quitaron la vida.

Las investigaciones continúan y no se descartan nuevas capturas, según la información proporcionada por la PNC.